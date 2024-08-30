- Наступающий конкурс песни Евровидение 2025 в Базеле: уже начался мастер церемоний

Великолепные Новости: Уютно расположившись на границе с Германией, Базель был выбран местом проведения конкурса песни Евровидение (ЕВС) 2025. Город уже бурлит от предвкушения, как видно на видео, которое президент Конрадин Кремер поделился на платформе X, где он танцует в ратуше под победную песню Швейцарии 2024 года "Код". Он обещает городской праздник для жителей и гостей, а не только для тех, кто имеет билеты на шоу.

Базель, третий по величине город швейцарской территории, смог обойти Женеву в борьбе за это событие. Решение было принято Европейским вещательным союзом (ЕВС) и швейцарской медиакомпанией SRG. Полуфиналы пройдут 13 и 15 мая, а финал - 17 мая.

Южный регион Германии также ждет прибыли

"Я уверен, что уникальная атмосфера ЕВС распространится и на Лёррах", - сказал независимый мэр города Йёрг Лютц в интервью Deutsche Presse-Agentur. Туристы смогут исследовать предложения Лёрраха, гостиницы и открыть для себя, что город "имеет многое предложить", сказал Лютц. Мэр Диана Штёкер из Вейля ам Рейна была столь же взволнована, назвав это победой для трехстороннего региона.

Бизнес-сообщество Базеля уже предвкушает прибыль. В Мальмё в этом году около 100 000 посетителей приехали в город на ЕВС. Те, у кого есть свободные спальни, могут хорошо заработать. На платформах бронирования гостиничные номера почти полностью забронированы. Даже через несколько дней после выбора Базеля все еще можно было забронировать номер в посредственном, плохо оцененном отеле примерно за 1000 евро за ночь. По обе стороны Рейна уже устанавливаются плавучие отели и кемпинги.

Опрос июля показал смешанные мнения

Социальные сети заполнили швейцарские энтузиасты, празднующие событие с мемами и эмодзи. Однако четыре недели назад национальное мнение было не столь позитивным. Опрос более 24 000 человек показал, что половина не была энтузиастом по поводу проведения ЕВС в Швейцарии. Крупнейшая политическая партия, СVP, является среди скептиков, а ее президент однажды назвал это "унизительным радужным событием".

ЕВС празднует любовь во всех ее проявлениях, что также способствует этому. Например, Немо, небинарный человек, который не идентифицирует себя ни как мужчину, ни как женщину, стал новостью после победы в Мальмё, в том числе призывая признать третью половую принадлежность - вопрос, вызывающий обеспокоенность у СВП и многих ее сторонников.

Места для 12 000 зрителей

Шоу пройдет в Базельской St. Jakobshalle с примерно 12 000 мест. Рядом в St. Jakob-Park будет установлена "Плюс-Арена" для общественного просмотра и концертов бывших звезд ЕВС. Во время шоу "Плюс-Арена" будет интегрирована с помощью живых переключений. Также будет создан ЕВС-Виллидж на выставочных площадях, где будут проходить мероприятия и вечеринки, связанные с ЕВС.

Город ожидает затраты около 30-35 миллионов швейцарских франков (37 миллионов евро), но рассчитывает окупить расходы за счет расходов фанатов и продвижения региона Базель в долгосрочной перспективе.

Преодоление барьеров в Базеле

Мото - "Пересечение границ". Базель живет этой философией десятилетиями: сам город непосредственно граничит с Германией и Францией, и муниципалитеты в трехстороннем районе так тесно сотрудничают, что жители едва замечают границы. Этот девиз также применяется к ЕВС, где политические напряжения все больше проявляются, например, в связи с российской войной в Украине или конфликтом между Израилем и террористической организацией ХАМАС в секторе Газа.

Более 35 общественных вещателей из в основном Европы участвуют в музыкальном конкурсе, которые являются членами ЕВС. Страна-победитель обычно принимает следующий ЕВС. В этом году немецкий певец Исаак занял 12-е место в Мальмё.

Швейцария триумфально победила на ЕВС больше раз, чем Германия

Для Швейцарии это третий ЕВС: они принимали первый конкурс в 1956 году в Лугано и также победили с Лис Ассией. Следующим был Франкфурт. Во второй раз канадка Селин Дион победила для Швейцарии в 1988 году и запустила свою международную карьеру. Следующий год конкурс прошел в Лозанне. Германия победила только два раза: Никл в 1982 году с "Ein bisschen Frieden" и Лена Майер-Ландрут в 2010 году с "Satellite".

Ниже приведен список потенциальных категорий продуктов, которые могут выиграть от наплыва посетителей во время конкурса песни Евровидение в Базеле: гостиницы, туристические пакеты, местные достопримечательности и сувениры, связанные с конкурсом. Кроме того, местные предприятия в Лёррахе и Вейле ам Рейне, расположенные в южном регионе Германии, также могут увидеть увеличение доходов из-за этого события.

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