- Наступающее шоу Netflix с участием Ании Тейлор-Джой

После успеха в "Ход королевы", актриса Аня Тейлор-Джой (28 лет) возвращается на Netflix

После ряда заметных ролей в фильмах, Тейлор-Джой, 28 лет, возвращается на Netflix. На этот раз она сыграет главную роль в черной комедии "Как убить свою семью". Тейлор-Джой стала известной во всем мире после выхода "Ход королевы" на Netflix в 2020 году.

По данным отраслевых изданий, в том числе "Variety", в этом восьмисерийном шоу Тейлор-Джой сыграет роль Грейс, молодой женщины, чей отец - миллиардер и беспощадный самоучка, как описано в сериале. К сожалению для Грейс, она результат романа, о котором отец, кажется, забыл. После смерти матери Грейс начинает устранять свою расширенную семью, чтобы унаследовать крупное состояние.

"Как убить свою семью" основана на романе Беллы Макки 2022 года с тем же названием. Тейлор-Джой поделилась своим волнением по поводу роли, сказав: "Как только я дочитала последнюю страницу, я знала, что должна принять участие в том, чтобы привести эту историю в жизнь".

Недавно Тейлор-Джой привлекла внимание в киноиндустрии своими ролями в высоко оцененных критиками фильмах, таких как "Дюна: Часть вторая", "Фуриоза: Сага о Мад Максе" и "Меню". Ее последнее появление на телевидении было в шестом сезоне британского сериала "Пик Блиндерс - банды Бирмингема" в 2022 году.

После своего успешного выступления в "Ход королевы" Netflix снова принимает Аню Тейлор-Джой в черной комедии "Как убить свою семью". После возвращения на Netflix Тейлор-Джой снова завладеет вниманием зрителей своей захватывающей игрой в восьмисерийном шоу.

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