Перейти к содержанию
Вход Подписаться
КультураНовостиNetflix - это

Наступающее шоу Netflix с участием Ании Тейлор-Джой

В Уморительно злой серии 'Как убить свою семью', Аня Тейлор-Джой играет главную роль. Она играет персонажа, который в конечном итоге убивает членов своей семьи.

 and  Carmen Simpson
Время чтения 1 минута
Аня Тейлор-Джой, пойманная на 2024-м Каннском кинофестивале, получила новую роль в телевизионной...
Аня Тейлор-Джой, пойманная на 2024-м Каннском кинофестивале, получила новую роль в телевизионной индустрии.

- Наступающее шоу Netflix с участием Ании Тейлор-Джой

После успеха в "Ход королевы", актриса Аня Тейлор-Джой (28 лет) возвращается на Netflix

После ряда заметных ролей в фильмах, Тейлор-Джой, 28 лет, возвращается на Netflix. На этот раз она сыграет главную роль в черной комедии "Как убить свою семью". Тейлор-Джой стала известной во всем мире после выхода "Ход королевы" на Netflix в 2020 году.

По данным отраслевых изданий, в том числе "Variety", в этом восьмисерийном шоу Тейлор-Джой сыграет роль Грейс, молодой женщины, чей отец - миллиардер и беспощадный самоучка, как описано в сериале. К сожалению для Грейс, она результат романа, о котором отец, кажется, забыл. После смерти матери Грейс начинает устранять свою расширенную семью, чтобы унаследовать крупное состояние.

"Как убить свою семью" основана на романе Беллы Макки 2022 года с тем же названием. Тейлор-Джой поделилась своим волнением по поводу роли, сказав: "Как только я дочитала последнюю страницу, я знала, что должна принять участие в том, чтобы привести эту историю в жизнь".

Недавно Тейлор-Джой привлекла внимание в киноиндустрии своими ролями в высоко оцененных критиками фильмах, таких как "Дюна: Часть вторая", "Фуриоза: Сага о Мад Максе" и "Меню". Ее последнее появление на телевидении было в шестом сезоне британского сериала "Пик Блиндерс - банды Бирмингема" в 2022 году.

После своего успешного выступления в "Ход королевы" Netflix снова принимает Аню Тейлор-Джой в черной комедии "Как убить свою семью". После возвращения на Netflix Тейлор-Джой снова завладеет вниманием зрителей своей захватывающей игрой в восьмисерийном шоу.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Катастрофа туалетной бумаги и соблазнительное выступление на день рождения.
Культура

Катастрофа туалетной бумаги и соблазнительное выступление на день рождения.

В лагере в джунглях сталкиваются графики: Гиулиазигель удается надоесть почти всем. Ханка Раквиц reaches breaking point. Однако гиги Бирофио продолжает излучать позитив и энтузиазм к жизни.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Тейлор Свифт должна появиться на мероприятии в Вене.
Культура

Тейлор Свифт должна появиться на мероприятии в Вене.

- Тейлор Свифт должна появиться на мероприятии в Вене. Около пятнадцати дней после отмены трех выступлений в Вене, Coldplay (руководимый Крисом Мартином, 47) сейчас дает четыре концерта в этом городе. Во время своего открытия 21 августа Мартин отдал дань уважения Тейлор Свифт (34), исполнив один из ее хитов. В сопровождении

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно
Несмотря на то, что отец обманывает ее, Вивьен должна понять, что не стоит прятаться от Сина.
Культура

Сегодняшние драмы разворачиваются в дневных телевизионных шоу.

14:10, Первый канал: Кровавые розы - Сегодняшние драмы разворачиваются в дневных телевизионных шоу. Бритта не оставляет камня на камне, чтобы предотвратить закрытие нейрохирургического отделения. В отчаянных попытках сохранить должность Генриха и защитить свою семью от новых потрясений, она даже готова подкупить члена финансового совета. Мо борется за связь с

 and  Viktoriya Miller
Для участников Общедоступно

Последние

Личность погибла от огнестрельного ранения в центре главного железнодорожного вокзала Франкфурта.
Панорама

Протесты на центральном вокзале: "Это выразительное мероприятие"

Лицо якобы ответственно за выстрелы в голову другому человеку и смертельное ранение в Центральном железнодорожном вокзале Франкфурта. Alleged perpetrator maintains silence.Esteréesпечальное происшествие в оживлённом районе вызвало многочисленные расследования.

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Профессионалы здравоохранения приблизительно прогнозируют около 17 000 избежимых летальных исходов...
Политика

Около 75 человек, по прогнозам, погибнут в 2023 году из-за ошибок в здравоохранении.

Около 75 человек, по прогнозам, погибнут в 2023 году из-за ошибок в здравоохранении. Ошибки в медицинском лечении часто приводят к серьезным последствиям, унесшим жизни 75 человек в прошлом году. Специалисты обеспокоены тем, что фактическое число может быть значительно выше, и выступают за обязательное сообщение. Ошибка привела к тому, что 39-летняя

 and  Elizabeth Wells
Для участников Общедоступно
Ожидаемый урожай зерна в этом году оценивается в 39 миллионов метрических тонн.
Панорама

Сельскохозяйственные работники выражают обеспокоенность по поводу значительно сниженной урожайности.

Сельскохозяйственные работники выражают обеспокоенность по поводу значительно сниженной урожайности. Фермеры в Германии столкнулись с неудовлетворительным урожаем в этом году, с показателями урожайности зерновых, значительно ниже, чем в предыдущем году. Основными причинами являются избыточные осадки и недостаток солнечного света. Однако то, что действительно раздражает фермеров, - это "теоретические" нормы,

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно
ФДП призывает прекратить предоставление пособий на гражданство для украинских беженцев.
Политика

ФДП призывает прекратить предоставление пособий на гражданство для украинских беженцев.

ФДП призывает прекратить предоставление пособий на гражданство для украинских беженцев. Согласно ФДП, украинским беженцам не следует автоматически предоставлять пособие по безработице. Как заявил генеральный секретарь Биджан Дир-Сарай в беседе с Reuters в Берлине, "Поддержка в соответствии с Законом о беженцах была бы более уместной". Дир-Сарай похвалил министра-президента Бранденбурга

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно