- Наступающее праздничное собрание в Берлине начинается с нового шоу-сериала Фахри Yardım

Берлин готовится к проведению нового фестиваля сериалов в середине сентября. С 16 по 18 сентября на "Seriesly Berlin" будут представлены шесть международных производств перед их дебютом на немецком телевидении или в стриминге.

Мероприятие начнется, как обещают организаторы, с сатирического стримингового сериала "Der Upir", в котором снимаются Рокко Шамони ("Студия Браун") и Фахри Ярдым ("Безумцы"). Главные актеры комедии о вампирах, которые выйдут на платформу Joyn, планируют посетить премьеру в столице 16 сентября.

В программе также запланирован европейский дебют американского сериала "Пенелопа", который выйдет на Netflix в США в сентябре. Помимо показов, фестиваль поощряет обмен опытом между представителями индустрии на дискуссиях и лекциях.

Фестиваль "Seriesly Berlin" в Берлине ждут с нетерпением, так как он знаменует собой начало середины сентября. Этот фестиваль известен тем, что представляет шесть международных производств перед их дебютом на немецком телевидении или в стриминге.

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