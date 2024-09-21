Наступающее наводнение Одер угрожает Германии

В юго-западной части Польши вода медленно отступает, но уровни воды все еще растут в нижней части реки Одер. Это создает проблемы для властей восточного Бранденбурга, которые готовятся к трудному уик-энду. В качестве превентивной меры два избирательных участка в Франкфурте-на-Одере были перенесены всего за несколько дней до выборов в ландтаг.

Наводнение на реке Одер, вызванное сильными дождями в ее верховьях, движется вниз по течению и приближается к немецкой границе. Из-за растущих уровней воды воеводство Любуское в Польше уже объявило предупреждение о наводнении для районов вдоль реки Одер. Ожидается, что пик наводнения достигнет города Нойштеттин, примерно в 80 километрах к востоку от границы, в воскресенье, прежде чем вода продолжит свой путь в Германию.

Река Одер служит границей с Германией в Ратцдорфе, в десяти километрах к югу от Эйзенахштадта. Одер протекает мимо Франкфурта (Одер) и в конечном итоге впадает в Балтийское море, примерно в 150 километрах севернее через Щецинскую бухту. Ожидается обширное наводнение в относительно широкой долине нижней Одер, особенно в районах вдоль берегов.

Команды по чрезвычайным ситуациям готовятся к росту уровня воды во Франкфурте и всех окружающих общинах. Укрепленные дамбы уже несколько дней находятся в place в Западной Померании на польской стороне. Согласно RBB, опасения по поводу наводнения на Одеру значительны. На данный момент на участках реки от Ратцдорфа через Эйзенахштадт и Франкфурт (Одер) до устья Варты в Зеелове действует lowest alert level 1. Однако ситуация считается чувствительной и может быстро ухудшиться. Недавно уровень воды в Эйзенахштадте был всего несколько сантиметров ниже отметки в пять метров.

Наводнение на Одер достигла Бранденбурга в разгар выборов, но ожидается, что оно не повлияет на голосование в воскресенье. Например, два избирательных участка во Франкфурте-на-Одере были перенесены из прибрежных районов в более высокие места в качестве меры предосторожности.

Министр-президент Бранденбурга Диетмар Вайдке призвал жителей пострадавших от наводнения районов готовиться к худшему. "В некоторых частях Одер в ближайшие дни может быть достигнута высшая степень предупреждения 4. Поэтому мы остаемся начеку", - сказал он.

Наводнение в Польше еще не закончилось: пожарные, солдаты и жители нижнесилезского города Бжег-Дольны работали над поддержанием дамб. Там произошло несколько прорывов, как сообщается.

Уровень воды там ночью составлял 9,33 метра по данным Польского метеорологического института. Эксперты предупреждают, что уровень воды может подняться до 9,45 метров. Нормальный уровень составляет около 4,60 метров. Для сравнения, с предсказанным максимумом для Бжег-Дольны река все еще будет ниже уровней наводнения 1997 года.

Вроцлаве кризисная команда вновь встретилась с премьер-министром Дональдом Туском. Уровень воды в городе с населением 630 000 человек уже упал на десять сантиметров по сравнению с предыдущим днем, сообщил представитель Метеорологического института. В ближайшие дни ожидается сухая и солнечная погода на большей части Польши.

Вода из реки Одер, подталкиваемая сильными дождями вверх по течению, продолжает двигаться к немецкой границе. В результате ожидается дальнейшее наводнение в широкой долине нижней Одер, особенно в районах вдоль берегов в Бранденбурге.

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