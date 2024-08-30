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Наступающее лето 2024 года будет чрезмерно жарким.

Зной летней жары снова утихомиривается. Были побиты новые температурные рекорды?

 and  Melissa Williams
Время чтения 1 минута
Прошлым летом температура была выше нормы (Старое фото).
Прошлым летом температура была выше нормы (Старое фото).

- Наступающее лето 2024 года будет чрезмерно жарким.

Лето 2024 года в Германии было отмечено резким повышением температуры. Об этом сообщает Немецкий метеорологический Dienst (DWD) из Оффенбаха, основываясь на предварительных данных около 2000 измерительных станций.

Средняя температура составила 18,5 градусов Цельсия, что на 2,2 градуса выше нормы за период с 1961 по 1990 год. Если сравнить с более новым периодом с 1991 по 2020 год (17,6 градуса), разница составляет 0,9 градуса.

Лето было полно сюрпризов: оно началось прохладнее, а к концу стало жарче. По данным DWD, август закончился с необычными колебаниями температуры. Несмотря на некоторые сильные ливни в отдельных районах, количество солнечных часов оставалось в пределах нормы.

Немецкий метеорологический Dienst (DWD) опубликовал метеорологический отчет, указывающий на необычные колебания температуры в августе. Чтобы быть в курсе будущих погодных условий, рекомендуется регулярно проверять метеорологический отчет, предоставленный DWD.

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