- Наступающее кино под названием "Эмоциональное путешествие на американском горке"

Уве Охсенкнехт назвал свой последний фильм "Волна судьбы" настоящим "эмоциональным американскими горками". После премьеры в Мюнхене 68-летний актер признался, что фильм заставил его достичь "оглушительных эмоциональных высот". "Полный любви до краев", - сказал он режиссеру Маркусу Голлеру, который ранее с энтузиазмом поблагодарил свою команду. Эмоциональная энергия "передалась" Охсенкнехту во время съемок, признался он.

В этой трагикомедии, которая выйдет в немецких кинотеатрах в четверг, Охсенкнехт играет стэндап-комика Эдгара. Примерно в 65 лет Эдгар находит способ превращать в смех маленькие и большие трагедии своей жизни. Но вне сцены он одинок.

Эта изоляция рассеивается, когда его бывшая жена Ева (Коринна Харфouch) неожиданно reappears в его жизни после 25-летнего отсутствия - но по трагической причине: у нее диагностировали рак в терминальной стадии, и она отказывается от лечения. Несмотря на эту печальную ситуацию, бывшие супруги постепенно сближаются, и Ева даже присоединяется к Эдгару в его комедийном турне.

Они заново открывают друг друга, создают новую связь и делятся почти забытыми семейными моментами со своими детьми (Эмилия Шюле и Роберт Гвисдек) - все это, держа в уме надвигающийся конец.

Комик Ханнес Рингльштеттер, который принимал участие в съемках стэндап-комедии и вел премьеру, подчеркнул: "Ты можешь снять такой фильм только если не теряешь это чувство".

Продюсер Оливер Цигенбальг, который также написал сценарий, вдохновлялся очень личной историей: когда его дядя заболел раком, не захотел лечиться и умер, он включил в сценарий сцены примирения у смертного одра.

Охсенкнехт, глубоко тронутый эмоциональным сценарием и образом Евы, сказал "Я люблю тебя" Коррине Харфouch во время съемок, хотя это не было в оригинальном сценарии.

По мере развития истории возрожденная любовь Эдгара и Евы становится маяком надежды, напоминающим всем присутствующим о силе любви в самые трудные моменты жизни.

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