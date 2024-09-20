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"Настоящие крутые парни" "Атлетико" выигрывают "РБ Лейпциг"

Возбуждение в последней минуте 90-й или азарт в последние моменты перед конецом 90-й минуты.

 and  Yaroslav Smith
Время чтения 2 минут
Атлетико Мадрид и РБ Лейпциг удержали друг друга в checks.
Атлетико Мадрид и РБ Лейпциг удержали друг друга в checks.

"Настоящие крутые парни" "Атлетико" выигрывают "РБ Лейпциг"

В конце концов, клуб Бундеслиги RB Лейпциг не может рассчитывать на очки в Лиге чемпионов в ближайшее время, но получает холодный пробуждающий звонок в последнюю минуту. Атлетико Мадрид забирает три очка дома, бурно празднуя свой спасительный гол.

Команда РБ Лейпциг потерпела неудачу в своем первом матче Лиги чемпионов из-за непредвиденных обстоятельств. Казалось бы, непобедимая команда под руководством тренера Марко Розе пала под натиском непреклонной психологической атаки Атлетико Мадрид, закончившись разочаровывающим поражением 1:2 (1:1). В результате Лейпциг потерпел первое поражение в этом сезоне и отстает в борьбе за выход в плей-офф престижного турнира. До этого матча Лейпциг не знал поражений в 16 играх подряд.

Христоф Баумгартнер выразил свое недовольство на DAZN, сказав: "Мы очень расстроены, потому что должны были хотя бы получить очко здесь в Мадриде. Может быть, Атлетико был просто лучше в плане голов сегодня". Доверие команды пошатнулось после того, как они вели в счете, и они не смогли воспользоваться своими шансами.

Атлетико Мадрид благодаря голам Антуана Гризманна (28') и Хосе Марии Гименеса (90') поставил Лейпцигу поражение, а Бенджамин Сеско (4') забил гол за гостей. Теперь Лейпцигу предстоит серьезное давление в предстоящих домашних матчах против Ювентуса Турин (2 октября) и ФК Ливерпуль (23 октября). В пересмотренной структуре лиги в плей-офф напрямую выходят восемь лучших команд.

"На нас уже давит что-то"

Подготовленный к встрече, Розе предостерег: "Атлетико атакует нас с огромной скоростью на обоих флангах, на нас уже давит что-то". На следующий день после раскрытия своего плана тренер РБ неожиданно перестроил оборону с трех на четыре человек, включив в атаку Антонио Нусу и Хави Симонса, а также арендованного у Атлетико Артура Вермеерена вместо Кевина Кампла.

В матче против Мадридской команды, укрепившей свой состав на €185 млн, стратегия Розе сначала принесла положительные результаты для Лейпцига. В отличие от их разочаровывающей нулевой ничьей против Униона Берлин на прошлом выходных, Лейпциг эффективно проявил себя в атакующей половине, создавая много моментов. После атаки Атлетико Сеско переправил мяч через середину поля, запустив контратаку. Его товарищ по команде Лойс Опенда пытался пробить, но его удар был заблокирован вратарем Мадрида Облаком. Однако Сеско мастерски головой забил отскок. 1-0.

Гризманн восстанавливает равновесие великолепным ударом

Когда хозяева пришли в себя, их доминирующее присутствие в матче было очевидно, противореча их обычной идеологии. Лейпциг с трудом поспевал за ними и поплатился, когда Гризманн красиво пробил головой. 1-1.

Даже после перерыва Атлетико продолжал доминировать, в то время как Лейпциг не мог создать ничего стоящего. С не многими запоминающимися моментами матч был довольно скучным, пока РБ не получил поток шансов. Хенрикс пытался пробить мощный прямой штрафной удар из центра, но его удар был отбит Облаком. Позже в матче на замену вышел Юссеф Поульсен, но он головой промахнулся. В добавленное время Гимenez забил победный гол. Восторженный тренер Диего Симеоне выбежал на поле, и стадион Метрополитано взорвался шумом.

Несмотря на свой лидирующий статус в лиге, кампания РБ Лейпцига в Лиге чемпионов потерпела поражение со счетом 1:2 от Атлетико Мадрид. Это поражение ставит под угрозу их прогресс на элитной стадии турнира.

Лицом к лицу с сильной обороной и нападением Атлетико, РБ Лейпциг постарается восстановиться перед своими предстоящими матчами против Ювентуса Турин и ФК Ливерпуль в Лиге чемпионов.

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