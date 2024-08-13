- Настенная картина для золотой медальи волейболиста расистски очернена

Мурал, посвященный итальянской волейболистке Паоле Эгуну в Риме, был испорчен расистской надписью. Художественное произведение уличного художника Лаики, установленное в понедельник возле штаб-квартиры Национального олимпийского комитета Италии (CONI), изображало чернокожую волейболистку, празднующую победу в составе итальянской национальной команды на Олимпиаде в Париже. Кожа Эгуну была закрашена в розовый цвет.

Изначально 25-летняя спортсменка была изображена в момент удара по мячу, с цветами итальянского флага и словом "Итальянскость" рядом с ней. Эгуну одета в форму итальянской национальной команды и держит только что выигранную золотую медаль. Родившаяся в северной Италии у родителей-иммигрантов из Нигерии, Эгуна стала итальянским гражданином в 2014 году и ранее сталкивалась с расизмом. Недавно фраза из спорной книги бывшего генерала итальянской армии и евродепутата Роберто Ванначчи вызвала возмущение, в которой он написал, что физические черты Эгуны не представляют "Итальянскость". Лаика сказала, что слово под муралом является отсылкой к Ванначчи.

Мэр Рима Роберто Гальтьери осудил вандализм как "постыдное оскорбление великого итальянца, который привел нашу страну к вершине мира". Он выразил печаль, что в 2024 году все еще существуют расисты, "застрявшие в собственной невежестве". Министр спорта Италии Андреа Абоди выразил солидарность с Эгуной.

Вандализм мурала, посвященного Паоле Эгуне, знаменитой итальянской волейболистке, во время Олимпийских игр - сожалеемый инцидент, который противоречит ценностям, которые поддерживаются на таких глобальных мероприятиях. Париж, где Эгуна завоевала свою золотую медаль, служит свидетельством ее исключительного таланта и стойкости, несмотря на расистские замечания в прошлом.

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