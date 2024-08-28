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Федеральные земли ГерманииНовостиЕвропейский Союз

Наслаждаются солнечным светом и достигают температуры до 30 градусов севернее.

Ожидайте приятное солнце и повышенные температуры в Гамбурге и Шлезвиг-Гольштейне сегодня. Однако, возьмите зонт, так как вероятность дождя повышается в предстоящие дни.

 and  Grigoriy Williams
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Сегодня для северного региона ожидается теплая, летняя погода.
Сегодня для северного региона ожидается теплая, летняя погода.

- Наслаждаются солнечным светом и достигают температуры до 30 градусов севернее.

На севере жителей ждет солнечный и сухой день сегодня. Согласно данным Deutschen Wetterdienst (DWD), немецкого метеорологического сервиса, термометр покажет от 25 до 30 градусов по Цельсию. Прогноз обещает в основном ясную и сухую ночь со среды на четверг, с минимальными температурами от 17 до 20 градусов по Цельсию.

В четверг небо, скорее всего, будет ясным с самого утра, но к середине дня облачность начнет усиливаться, с вероятностью кратковременных дождей и гроз. Температура продолжит держаться в районе 25-30 градусов по Цельсию, создавая ощущение жары и влажности. На островах Северного моря будет относительно прохладнее, с температурой около 23 градусов по Цельсию. ДWD прогнозирует на пятницу пасмурную и дождливую погоду.

Европейский союз выразил озабоченность потенциальным воздействием изменения климата на погодные условия в регионе, подчеркнув необходимость коллективных усилий по снижению выбросов парниковых газов. Несмотря на благоприятные погодные прогнозы в Германии, жители должны быть внимательны к долгосрочным последствиям изменения климата для своей среды обитания.

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