Содержание

Определение паука-одиночки?

Где живет паук-одиночка?

Остаются ли пауки-одиночки рядом с людьми?

Как часто случаются укусы пауков-одиночек?

Определение укуса паука-одиночки?

Насколько опасен яд коричневого смертельного скрипичного паука?

Что делать при укусе паука-одиночки?

Необходимая информация для сбора - Насколько опасен коричневый скрипачий паук после смертельного укуса?

Число ядовитых пауков растет. В настоящее время в Германии насчитывается как минимум восемь потенциально опасных видов пауков, которые могут представлять угрозу для человека. Встреча с неправильным ползающим созданием может привести к серьезным последствиям, таким как паралич, ампутация и, в крайних случаях, смерть. В последнее время нашумел импортированный паук-стрелок.

В настоящее время растет озабоченность распространением коричневого смертельного скрипичного паука. В середине июля 52-летний мужчина умер на Сицилии через несколько дней после укуса ядовитого насекомого. Еще один случай смерти был зарегистрирован в середине августа - 23-летний человек из Апулии умер от септического шока и отказа органов через месяц после укуса. Италия уже давно беспокоит это вторжение, как и Испания. Укусы также были зарегистрированы в этих странах, в том числе на популярных курортах Майорки и Ибицы.

Все, что вам нужно знать о пауке, включая советы по безопасности для вашего предстоящего отпуска, все в одном месте.

Определение паука-одиночки?

Ядовитый коричневый смертельный скрипичный паук, также известный как Loxosceles rufescens, принадлежит к семейству пауков-одиночек. У него относительно небольшой размер тела - 7-9 миллиметров. У него не восемь, а всего шесть глаз, и он классифицируется как шестиглазый песчаный паук. Глаза световозвращающие. Коричневый смертельный скрипичный паук имеет светло-желто-коричневый цвет и характерный рисунок на теле, напоминающий скрипку, из-за чего он получил это название.

Где живет паук-одиночка?

Как единственный представитель вида Loxosceles, паук-одиночка встречается в Европе. Он в основном обитает в средиземноморском регионе, но его присутствие распространяется и за его пределы - охватывая Северную Америку и Юго-Восточную Азию. Италия уже давно обеспокоена распространением ядовитого создания, как и Испания. И число растет, с сообщениями о появлении паука в Нидерландах, Швейцарии и Чехии. Исследователи Университета Балеарских островов считают, что паук продолжит расширять свою территорию в Европе. Для полного обзора распространения паука посетите онлайн-платформу araneae - пауки Европы.

Остаются ли пауки-одиночки рядом с людьми?

Согласно "Пауки - всё, что вам нужно знать", виды Loxosceles имеют определенную склонность к человеческим жилищам, но ведут уединенный образ жизни, редко видны и укусы редки. Эти ночные создания предпочитают прятаться днем ​​в чердаках и гаражах, часто в щелях и трещинах. Коричневый смертельный скрипичный паук может обходиться без пищи и воды в течение месяцев и менее распространен в сельской местности.

Как часто случаются укусы пауков-одиночек?

Пока случаи редки. После двух смертельных укусов в Италии не было зарегистрировано дополнительных случаев. Между 2022 и 2023 годами исследователи Университета Балеарских островов задокументировали всего четыре случая укусов пауков-одиночек в исследовании. Один из них произошел на Майорке. Укусы были зарегистрированы в Каталонии и Стране Басков. На данный момент в Германии не зарегистрировано случаев.

Определение укуса паука-одиночки?

Укус паука-одиночки может вызвать тяжелые реакции, в том числе некроз (гибель тканей) и системные симптомы, такие как лихорадка, озноб, тошнота и головная боль. Место укуса может начаться как небольшое покраснение, но может прогрессировать до более крупного, пузырящегося или язвящегося поражения. Если вы подозреваете укус паука-одиночки, немедленно обратитесь за медицинской помощью.

Укус скрипичного паука часто остается незамеченным вначале. На месте укуса образуется пузырь, который красный, болезненный, зудящий и может перейти в язву. Это часто приводит к некрозу, или гибели кожи, как отмечается на экспертном сайте "Лайфлайн". В тяжелых случаях большие участки ткани могут быть повреждены, проникая глубоко в мышцы, что может привести к серьезным последствиям.

Насколько опасен яд коричневого скрипичного паука?

Укус коричневого скрипичного паука обычно безвреден вначале и может ощущаться лишь как легкий укус. Симптомы часто не развиваются в течение нескольких часов. Например, женщина, укушенная за ухо на Майорке в 2022 году, нуждалась в лечении симптомов, включая боль, лихорадку, головокружение и онемение конечностей. Она полностью выздоровела примерно через две недели.

Яд коричневого скрипичного паука содержит сфингомиелиназу D, которая может привести к кожному некрозу в тяжелых случаях. Такие случаи требуют неотложной медицинской помощи. Еще в 2021 году турист на Ибице должен был подвергнуться ампутации двух пальцев после укуса скрипичного паука.

Что делать при укусе?

Если вы подозреваете укус паука-одиночки, немедленно обратитесь за медицинской помощью. До прибытия медицинских работников можно принять следующие меры первой помощи:

Очистите место укуса водой с мылом.

Приложите холодный компресс к пораженному участку, чтобы уменьшить боль и отек.

Не трите или не чешите место укуса, чтобы предотвратить распространение яда.

Не принимайте никаких лекарств без предварительной консультации с врачом.

Если вы знаете, что у вас аллергия на укусы пауков, всегда носите с собой автоинъектор адреналина (эпинефрин) и знайте, как его использовать.

Рана должна быть очищена, а пораженная область охлаждена. Любой, кто был укушен, должен немедленно обратиться за медицинской помощью для правильного лечения раны, такого как кортизон и антигистаминные препараты. "В большинстве случаев укусы заживают хорошо и оставляют лишь небольшой шрам", - говорят эксперты "Жизнеспособность".

Европол в своем отчете "Анализ наркотических рынков 2021" выделил контрабанду различных опасных видов, в том числе смертельно опасного коричневого тарантула, как растущую проблему. Комиссия предложила ужесточить regulations для предотвращения ввоза и распространения этих ядовитых пауков через европейские границы.

В связи с увеличением случаев укусов и смертельных исходов от укусов смертельно опасного коричневого тарантула в нескольких европейских странах, Комиссия координирует усилия с международными организациями для обмена знаниями о пауке и разработки единого плана реагирования.

Читайте также: