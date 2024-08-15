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КультураНовостиЕвропейский Союз

Насколько хорош четвертый сезон?

 and  Christian Meier
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- Насколько хорош четвертый сезон?

Комедийный сериал "Эмма в Париже" является одним из самых популярных проектов на потоковом сервисе Netflix. 15 августа Лили Коллинз (35) возвращается в роли американки Эммы Коупер, переживающей новые приключения и романтические переплетения в французской столице. Однако четвертый сезон хита выйдет в два этапа, с финалом сезона 12 сентября, состоящим из пяти эпизодов, как и первая часть. Вот что ждет от возвращения сериала.

Что ждет в четвертом сезоне

Неудачная свадьба Камиллы (Камилль Разат, 30) и Габриэля (Люка Браво, 36) в конце предыдущего сезона также повергла жизнь Эммы (Коллинз) в хаос. Ее британский бойфренд Альфи (Люсьен Лависконт, 32) тут же расстался с ней, в то время как Эмма единственная знает, что Камилла ждет ребенка от Габриэля.

Это сложные обстоятельства для четвертого сезона, но в то же время Эмма и Габриэль, наконец, кажется, свободны стать парой, если они того пожелают. Однако Эмма колеблется в начале новых эпизодов и все еще имеет чувства к Альфи, который избегает ее. Между тем, Минди (Эшли Парк, 33) и ее группа готовятся к участию в конкурсе "Евровидение", но у них заканчиваются деньги. И доминирующий босс Сильви (Филиппин Лерой-Буало, 61) не только сталкивается со структурной перестройкой в команде в агентстве Grateau, но и сталкивается с деликатной дилеммой из своего прошлого.

Эмма в Риме и Париж зимой

В новом, четвертом сезоне "Эммы в Париже" все будет по-другому. Производство покажет новые стороны французской столицы, так как сериал Netflix впервые будет проходить зимой, придавая новую измерение показанной моде.

Кроме того, главная героиня Эмма на этот раз отправится в Рим. Появятся новые фигуры, такие как обаятельный Марчелло (Эухенио Франческони, 32), уверенный в себе потомок влиятельной итальянской семьи Муратори. В Париже зрители встретятся с матерью Сильви в исполнении легендарной французской актрисы Лилиан Ровер ("Позвоните моему агенту!", 91).

"Эмма в Париже" продолжает впечатлять в четвертом сезоне

В начале предыдущего сезона популярного комедийного сериала Netflix главная героиня Эмма оказалась в профессиональном тупике, пытаясь работать на свою французскую начальницу Сильви и американского ментора Мэделин (Кейт Уолш, 56).

В новом, четвертом сезоне "Эммы в Париже" главный герой теперь более стабилен в своей профессиональной жизни, в то время как его коллега Жюльен (Самуэль Арнольд, 33) все больше раздражается на навязчивое поведение Эммы на встречах. Когда она берет на себя слишком много клиентов и кампаний по его вкусу, он, наконец, принимает меры.

Эмма, ее соседи Габриэль и Камилла, и вернувшаяся греческая художница София (Мелия Креилинг, 34) переплетаются в еще более сложной паутине отношений в четвертом сезоне, в то время как босс Эммы Сильви вовлечена в дело MeToo, которое заставляет ее принять трудное профессиональное решение.

Темп повествования остается высоким. Создатель сериала Даррен Стар (63), который ранее работал над незабываемыми хитами, такими как "Секс в большом городе" и "Беверли-Хиллз, 90210", и вся команда сценаристов "Эммы в Париже" продолжают находить захватывающие, увлекательные новые истории. И, как всегда, показанная мода, а также потрясающе красивый город Париж являются достаточной причиной, чтобы смотреть новые эпизоды.

Пятый сезон "Эммы в Париже" также, якобы, находится в разработке, although Netflix еще официально не подтвердил это. thus, the series is likely to continue for several more years.

В контексте обсуждения нового сезона "Эммы в Париже" можно сказать:

Европейский Союз, возможно, должен выдать визы членам группы Минди, так как они готовятся к участию в конкурсе "Евровидение".

Романтические переплетения Эммы в Париже не ограничатся Францией, так как она встречает обаятельного итальянского персонажа по имени Марчелло.

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