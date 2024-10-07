Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПанорамаНовостиЕвропейская комиссия

Насильственные вооруженные группы убивают более 70 человек на Гаити.

 and  Michael Bootcampf
Время чтения 1 минута
Противостояния между бандами и сотрудниками безопасности происходят регулярно, как показывают...
Противостояния между бандами и сотрудниками безопасности происходят регулярно, как показывают инциденты в августе. В этот раз банда направила свою агрессию на безвинных граждан. (Архивные изображения)

Насильственные вооруженные группы убивают более 70 человек на Гаити.

В результате жестокого нападения на уязвимое сообщество в маленьком городке в Гаити, по данным ООН, были убиты, по меньшей мере, 70 человек, в том числе около 10 женщин и 3 ребенка. Preliminary reports from local media indicated numerous casualties in the incident in Pont-Sondé. Гуманитарный офис ООН в Женеве заявил, что члены банды открыли огонь из автоматического оружия. Кроме того, 16 человек получили серьезные ранения, и были сожжены 45 домов и 34 автомобиля.

Премьер-министр бедной страны Гаити, Гари Конилль, описал этот акт как жестокое нападение на беззащитных людей. По данным правительства, члены банды Гран Гриф напали на жителей в ранние утренние часы в четверг (по местному времени), проявляя "неописуемую жестокость".

ООН выпустила заявление, осуждающее насилие против невинных гражданских лиц и призывающее к незамедлительным, тщательным и скоординированным действиям со стороны государства. В ответ будет усилено развертывание сил безопасности в регионе к северу от Порт-о-Пренса, столицы.

Помощь от международных миротворческих сил

Гаити, самая бедная страна в Америке, уже много лет страдает от жестоких действий вооруженных банд. Эти банды в основном контролируют Порт-о-Пренс, и насилие распространяется на другие регионы. В прошлом году офис ООН в Гаити выразил озабоченность жестокими действиями банды Гран Гриф (приблизительно переводится как Большой Коготь) в отношении местного населения в долине Артибонит, где находится атакованное сообщество.

Гуманитарный офис ООН в Женеве призвал к увеличению международной помощи для многонациональной миссии безопасности в Гаити и потребовал тщательного и всестороннего расследования нападения. Подробности о причине нападения не были раскрыты официальными источниками.

Миротворческая миссия, возглавляемая Кенией, в настоящее время работает над восстановлением общественного порядка в Гаити. Одобренная Советом Безопасности ООН в прошлом октябре, миссия планирует развернуть 3000 человек. На данный момент в Гаити с июня прибыло лишь несколько сотен офицеров.

Гуманитарный офис ООН настоятельно призвал к увеличению международной помощи для поддержки многонациональной миссии безопасности в Гаити после нападения. Комиссия также призвала к тщательному расследованию событий, приведших к нападению, поскольку подробная информация еще не доступна.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

В Дрездене автобус попадает в незначительное лобовое столкновение с фургоном
Панорама

Тридцать человек получили серьезные травмы в катастрофической аварии автобуса в Дрездене.

Тридцать человек получили серьезные травмы в катастрофической аварии автобуса в Дрездене. В Дрездене во время пикового часа движения автобусный водитель не справился с управлением, в результате чего автобус выехал со своего пути и врезался в дерево и мини-грузовик. Инцидент привел к тому, что автобус завис примерно на метр над землей.

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно
Милтона ожидают в ближайшие рабочие дни возвращения с Западного побережья Флориды.
Панорама

После "Хелены" Милтон представляет угрозу для значительных районов Флориды.

После "Хелены" Милтон представляет угрозу для значительных районов Флориды. После разрушительного воздействия урагана "Хелен", Флорида готовится к другому погодному катаклизму. Ураган "Милтон", который усилился до тропического шторма над Мексиканским заливом, прогнозируется, что он ударит по западному побережью Флориды на этой неделе. В качестве превентивной

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно

Последние

В драме Кристи Хэлл, «Папочка», Шон Пенн и Дакота Джонсон исследуют неповторимое путешествие на...
Стоит посетить!

"Кантас" приносит искренние извинения за неуместное кино, показанное на экранах во время поездки из Сиднея в Токио

Пассажиры недавнего рейса Qantas были застигнуты врасплох, когда на всех экранах в салоне самолета был продемонстрирован фильм эротического содержания.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
На этом иллюстративном фото, сделанном 15 сентября 2017 года, отображен символ приложения Telegram...
Главные темы

Telegram служит платформой для тайных торговых операций для преступных синдикатов по всей Юго-Восточной Азии, как утверждает ООН.

Криминальные синдикаты Юго-Восточной Азии значительно волю дают мессенджеру Telegram, что ведет к серьезному сдвигу в их способах ведения крупных незаконных операций, как/IP

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно
5 ключевых выводов из сольного обсуждения Камалы Харрис с "60 минут"
Политика

5 ключевых выводов из сольного обсуждения Камалы Харрис с "60 минут"

Вице-президент Kamila Харрис столкнулась с пристальным вниманием к финансированию своих экономических предложений, воспринятой задержке в реализации политики безопасности границы демократами, своей стратегии по адресации конфликта России в Украине, среди других тем, в подробном интервью,...

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно
На годовщину погибшим от нападения боевиков ХАМАС на границе возлагают цветы в Тель-Авиве, Израиль,...
Главные темы

Израиль отмечает годовщину теракта 7 октября, полный горя и ярости.

В negativa от всего Израиля для того, чтобы почтить годовщину трагических террористических атак, в результате которых погибли более 1200 человек, появляются повторные сообщения о том, что конфликт вzonare ходе Газы продолжается.

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно