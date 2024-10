Насильственные вооруженные группы убивают более 70 человек на Гаити.

В результате жестокого нападения на уязвимое сообщество в маленьком городке в Гаити, по данным ООН, были убиты, по меньшей мере, 70 человек, в том числе около 10 женщин и 3 ребенка. Preliminary reports from local media indicated numerous casualties in the incident in Pont-Sondé. Гуманитарный офис ООН в Женеве заявил, что члены банды открыли огонь из автоматического оружия. Кроме того, 16 человек получили серьезные ранения, и были сожжены 45 домов и 34 автомобиля.

Премьер-министр бедной страны Гаити, Гари Конилль, описал этот акт как жестокое нападение на беззащитных людей. По данным правительства, члены банды Гран Гриф напали на жителей в ранние утренние часы в четверг (по местному времени), проявляя "неописуемую жестокость".

ООН выпустила заявление, осуждающее насилие против невинных гражданских лиц и призывающее к незамедлительным, тщательным и скоординированным действиям со стороны государства. В ответ будет усилено развертывание сил безопасности в регионе к северу от Порт-о-Пренса, столицы.

Помощь от международных миротворческих сил

Гаити, самая бедная страна в Америке, уже много лет страдает от жестоких действий вооруженных банд. Эти банды в основном контролируют Порт-о-Пренс, и насилие распространяется на другие регионы. В прошлом году офис ООН в Гаити выразил озабоченность жестокими действиями банды Гран Гриф (приблизительно переводится как Большой Коготь) в отношении местного населения в долине Артибонит, где находится атакованное сообщество.

Гуманитарный офис ООН в Женеве призвал к увеличению международной помощи для многонациональной миссии безопасности в Гаити и потребовал тщательного и всестороннего расследования нападения. Подробности о причине нападения не были раскрыты официальными источниками.

Миротворческая миссия, возглавляемая Кенией, в настоящее время работает над восстановлением общественного порядка в Гаити. Одобренная Советом Безопасности ООН в прошлом октябре, миссия планирует развернуть 3000 человек. На данный момент в Гаити с июня прибыло лишь несколько сотен офицеров.

Гуманитарный офис ООН настоятельно призвал к увеличению международной помощи для поддержки многонациональной миссии безопасности в Гаити после нападения. Комиссия также призвала к тщательному расследованию событий, приведших к нападению, поскольку подробная информация еще не доступна.

Читайте также: