- Насильственная ссора, в результате которой произошли случаи ножевого нападения, в которых участвовало около 60 человек.

В Салцгиттере-Баде произошло происшествие, в котором участвовало около 60 человек. 34-летнего мужчину подозревают в том, что он ударил ножом 37-летнего. По данным полиции, пострадавший получил ранения в верхней части руки. Представитель полиции описал травмы как "серьезные" и сопровождающиеся "значительной кровопотерей". На место был вызван скорый.

Причина поздней ночи "скандала" в Салцгиттере-Баде пока неизвестна. На данный момент представитель считает, что были задействованы как минимум две группы. В отчете упоминается использование тупых предметов и ножей. Ведется расследование, чтобы определить, были ли использованы дополнительные виды оружия во время эскалации.

Ситуация была взята под контроль большим присутствием правоохранительных органов, в результате чего предполагаемый ножевой преступник был задержан. Он, как сообщается, был пьян во время инцидента. Судья в настоящее время рассматривает вопрос об аресте, согласно представителю. Проводятся опросы свидетелей.

Происшествие в Салцгиттере-Баде имеет элементы криминальной деятельности, так как были использованы тупые предметы и нож. Предполагаемый ножевой преступник, находящийся под воздействием алкоголя, в настоящее время расследуется в связи с нападением.

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