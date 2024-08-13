- Насилие на практике - "Ощущение беспомощности и беспомощности"

Врачи наблюдают рост насилия в медицинских практиках. "В отношении медицинского персонала происходит грубение", - заявляет Немецкая медицинская ассоциация. Председатель Национальной ассоциации врачей по обязательному страхованию (KBV) Андреас Гассен рассказал "Новой Оснабрюcker Zeitung" о вербальной и физической агрессии: "Открытая агрессия и крайне требовательное поведение значительно участились". Тense ситуация "несомненно" способствует дефициту квалифицированных кадров в практиках, прокомментировала ассоциация практикующих врачей.

Насколько напряжена ситуация?

Нет общенациональных данных по этому вопросу, сообщила dpa Немецкая медицинская ассоциация. Медицинская ассоциация Вестфалии-Лippe (AWKL) в мае опубликовала опрос своих членов об опыте насилия в повседневной медицинской практике. В течение нескольких дней ответили 4513 врачей - примерно десять процентов членов палаты.

Более половины (2917) ответили "да" на вопрос: "Приходилось ли вам испытывать насилие в своей медицинской практике в последнее время?" 1339 случаев было зарегистрировано только в медицинских практиках. Президент AWKL Ганц-Альберт Геhle spoke о заметном и устойчивом увеличении случаев насилия и сильном стрессе для тех, кто пострадал.

"Андреас Гассен, председатель KBV, сказал "Новой Оснабрюcker Zeitung": "Что пациенты не могут себя вести и имеют искаженное представление о срочности своего лечения - это феномен, который переходит национальные границы. Но что также часто происходит, так это когда кто-то болен, и шестеро людей приходят в практику или отделение неотложной помощи и шумят. Это примечательно и крайне неприятно". Гассен призвал к четким и быстрым наказаниям: "Нужны четкие и быстрые наказания. В противном случае, некоторые люди не поймут".

Бушманн хочет ужесточить уголовное право

Министр юстиции Марко Бушманн (ФДП) хочет ужесточить уголовное право, среди прочего, чтобы лучше защитить службы экстренной помощи от преследований и насилия. Приспособление, которое еще не принято, должно быть распространено на медицинские практики, потребовал Геhle.

Министр здравоохранения Карл Лаутербах (СДПГ) выступил на платформе X в пользу более строгих наказаний за насилие или угрозы насилию в отношении врачей и медсестер. "Уже сейчас мы сталкиваемся с массовым дефицитом врачей, практики не могут быть пополнены", - написал он. Он работает с министром юстиции над законом об ужесточении наказаний.

Немецкая медицинская ассоциация поддерживает проект. Преступления против этих профессиональных групп должны быть не только строже наказаны, но и эффективно преследованы и расследованы, потребовала ассоциация в недавнем заявлении о законопроекте. "Нам срочно нужны кампании по разъяснению, которые четко показывают, что эти люди - помощники и спасатели", - заявила ассоциация по запросу. Ассоциация практикующих врачей также высказалась в пользу объявленного ужесточения наказаний.

Для сообщения о случае некоторые медицинские ассоциации уже создали специальный адрес для пострадавших, а также семинары по теме. Например, Государственная медицинская ассоциация Гессена ввела форму сообщения. "Текущие результаты формы сообщения подчеркивают острую необходимость в медицинской профессии и среди медицинских ассистентов противодействовать чувству бессилия и безнадежности через, например, семинары по деэскалации", - сказано на веб-сайте.

Но почему иногда высокая готовность к насилию в практиках врачей? "Особенно в стрессовых и экстренных ситуациях, где личное благополучие воспринимается как ограниченное, люди могут реагировать гневом и агрессией", - комментирует психолог Михаэль Вайнс. "Эмоции всегда имеют сигнальную функцию, что определенные потребности не удовлетворяются".

Увеличение насилия в отношении медицинского персонала вызывает опасения по поводу дефицита квалифицированных кадров в практиках, при этом Немецкая медицинская ассоциация сообщает, что около 10% своих членов испытали насилие в своих практиках. В ответ министр юстиции Марко Бушманн хочет ужесточить уголовное право, чтобы лучше защитить службы экстренной помощи и медицинские практики от преследований и насилия.

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