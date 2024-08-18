- Нашли труп женщины в жилом доме

В Берлине, в районе Марцан, житель многоквартирного дома обнаружил безжизненное тело женщины. Это трагическое событие произошло около 17:15, как сообщает полиция, на улице Мерзебургер. В настоящее время правоохранительные органы работают над установлением личности женщины. Точная причина ее смерти пока не разглашается.

Управление зданием было незамедлительно уведомлено, и они вызвали службу экстренной помощи на место происшествия. Первые прибывшие сотрудники службы действовали оперативно, осознавая необходимость быстрых действий.

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