- Нарушитель закона из Рейнланд-Пфальца садится на самолет для эвакуации

В первом депортационном рейсе в Афганистан после прихода к власти талибов среди пассажиров был афганский правонарушитель из Рейнланд-Пфальца. Как заявила министр интеграции Катарина Бинц (Зелёные) в Майнце, «те, кто имеет право на убежище, найдут поддержку в Рейнланд-Пфальце, но те, кто совершает тяжкие преступления, не имеют места в нашем сообществе».

Федеральное правительство своевременно выполнило обещание об организации депортации преступников в Афганистан. Рейнланд-Пфальц поддерживает выдворение серьезных правонарушителей в Афганистан, тем самым повышая безопасность, подчеркнула Бинц.

Осуждённый сексуальный преступник

Афганский национальный, депортированный из Рейнланд-Пфальца, был идентифицирован как мужчина-сексуальный преступник, согласно сообщениям. Он получил длительный тюремный срок и уже был законно депортирован иммиграционной службой.

Сегодня утром состоялся первый вылет из Германии в Афганистан с тех пор, как талибы пришли к власти три года назад. Согласно заявлению федерального министра внутренних дел Наэнси Фэзер, на борту самолета находилось 28 правонарушителей.

Вылет сегодня утром стал первым вылетом из Германии в Афганистан с тех пор, как талибы пришли к власти три года назад. Среди 28 правонарушителей на борту самолета был осужденный сексуальный преступник, который ранее был депортирован из Рейнланд-Пфальца.

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