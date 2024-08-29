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Федеральные земли ГерманииНовостиНидерланды

Нарушение трудовых правил в Дрезденском отеле

Таможенные органы проводят осмотр отеля в Дрездене, поскольку значительная часть его персонала работала в Германии без необходимых рабочих разрешений.

 and  Christian Meier
Время чтения 1 минута

- Нарушение трудовых правил в Дрезденском отеле

Во время проверки таможенными органами отеля в Дрездене было выявлено десять нарушений. Как заявили таможенные органы, сотрудники, работавшие в качестве горничных, поваров, технического персонала и на ресепшене, незаконно проживали в Германии и не имели действительных виз или разрешения на работу. Кроме того, двое из незаконных работников имели активные ордера на арест, которые были тут же исполнены.

В отношении владельца отеля были начаты различные правовые процедуры, в том числе обвинения в торговле людьми в десяти случаях, а также в найме иностранных граждан без разрешения и без надлежащих документов на проживание в массовом порядке.

Владельцу отеля были предъявлены обвинения в торговле людьми из Нидерландов, так как были обнаружены десять неавторизованных работников из этой страны. Впоследствии посольство Нидерландов в Германии было уведомлено о ситуации и оказало помощь в решении проблемы.

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