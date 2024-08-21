- Напряженность в борьбе за титул: Мюнхен больше не является лидером

Угасающая вера в прежнего господствующего лидера, растущее восхищение нынешним правителем - "Бавария" больше не является безоговорочным фаворитом перед началом нового сезона. В отличие от предыдущих лет, которые в основном указывали на Мюнхен, прогнозы на этот чемпионат более неоднозначны, склоняясь к непредсказуемой борьбе за титул. К такому выводу пришли в опросе, проведенном немецким пресс-агентством (dpa) среди элиты немецкого футбола.

Шокирующее поражение "Баварии", которая выиграла 11 титулов подряд, от рук несокрушимого "Байера" в прошлом сезоне изменило расклад сил и разожгло ожидания в преддверии нового сезона, который начнется в пятницу (20:30 по центральноевропейскому времени) матчем за первенство в Мёнхенгладбахе. "Возможно, у нас сейчас самый захватывающий чемпионат в Европе", - прокомментировал спортивный директор "Боруссии" Дортмунд Ларс Риккен.

Хотя многие тренеры и спортивные директора из опроса считают действующего чемпиона Германии "Баварию" главным претендентом на титул, им придется столкнуться с возрожденной конкуренцией со стороны "Байера". "Я считаю, что "Байер 04" сможет удержать свой титул. Команда под руководством Хаби Алонсо демонстрирует исключительную силу и энергию на поле. Но в конечном итоге конкуренция их догонит", - предсказал менеджер по футболу "Вольфсбурга" Ральф Хазенхюттль.

Подобные настроения разделяет его коллега Юлиан Шустер (SC Freiburg) и Марсель Рапп (Holstein Kiel). "Последний сезон "Байер 04" заслуженно стал чемпионом Германии. Я ожидаю, что они снова будут в борьбе за титул в этом году", - прокомментировал Шустер, сменивший Штрейха.

Хотя Риккен отдает предпочтение "Баварии", он видит в "Байере" равного соперника, несмотря на более сложное положение: "В "Байере" сейчас другие ожидания, но никто не ждет от них меньшего". Важно, что ни "Штутгарт", занявший второе место, ни усиленный "Дортмунд" не были названы потенциальными фаворитами.

Несмотря на 18-очковое отставание к концу сезона, большинство все еще ждет возвращения традиционной расстановки сил: "Бавария Мюнхен - они определенно будут очень мотивированы, чтобы не позволить титулу ускользнуть снова", - заявил тренер "Майнца" Бо Хенриksen.

Подобные ответы дали также Йесс Торруп (FC Augsburg), Бо Свенссон (Union Berlin), Александр Блассин (St. Pauli), Дино Топпмоеллер (Eintracht Frankfurt) и Пеллегрино Матараццо (TSG Hoffenheim), которые считают команду Винсента Компани главным претендентом. Спортивный директор "Баварии" Симон Рольфес с удовольствием переложил ответственность на их главного конкурента: "Бавария Мюнхен традиционно входит в каждый чемпионат как фаворит".

Готовы к бою

Характерно агрессивно обратился к игрокам Ули Хёнесс, почетный президент Мюнхена: "Те игроки "Баварии", которые не выиграли титул, все очень неспокойны и хотят доказать, что это было лишь временное ослабление. Я очень верю, что мы вернемся на вершину следующим годом".

Юлиан Шустер, новый менеджер SC Freiburg, присоединяется к хору оптимизма в отношении борьбы "Байера" за титул в этом сезоне. Он разделяет мнение о том, что под руководством Хаби Алонсо "Байер" будет бороться за чемпионство.

Вслед за опросом, проведенным dpa, Юлиан Шустер, а также Марсель Рапп из Holstein Kiel, высказали свою поддержку борьбе "Байера" за титул, признавая их силу и потенциал удержать титул.

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