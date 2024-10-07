Напряженность с Китаем: страны ЕС прокладывают путь для ввоза автомобилей

Европейский Союз имеет право ввести дополнительные тарифы на электромобили, импортируемые из Китая, несмотря на противодействие Германии. По данным нескольких дипломатических источников ЕС, значительное количество стран-членов ЕС не выразило возражений по этому вопросу. В результате, Европейская комиссия теперь имеет право ввести эти тарифы, с потенциальной ставкой до 35,3%.

Несмотря на голосование Германии против этих тарифов в Брюсселе для их остановки, им требовалось большинство стран ЕС, представляющих не менее 65% населения ЕС, чтобы противостоять плану. К сожалению, это большинство не было достигнуто. Стоит отметить, что правительство Германии было разделено по этому вопросу, и канцлер Олаф Шольц вмешался всего за день до голосования, чтобы разрешить внутренний спор. Министерства финансов и транспорта, возглавляемые ФДП, выступали за отрицательное голосование в Брюсселе, в то время как министерства экономики и иностранных дел, возглавляемые "Зелеными", призывали к воздержанию, чтобы продолжать поиск дипломатического решения с Китаем.

По итогам расследования Европейская комиссия установила, что Пекин использует субсидии для продвижения электромобилей, тем самым искажая европейский рынок. Введение этих тарифов запланировано на начало ноября, но они могут быть изменены в зависимости от результатов переговоров с Китаем. Если на переговорах будет достигнуто выгодное соглашение, тарифы могут быть отменены.

Несмотря на внутреннее разделение Германии и неудачную попытку остановить тарифы, Китай остается важным торговым партнером для Европейского Союза. В результате, Китай выразил обеспокоенность по поводу предлагаемых тарифов, призывая к дипломатическому решению, чтобы избежать эскалации tensions.

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