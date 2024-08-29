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ЗдоровьеНовостиПсихология

Направление, которое помогает, когда близкий человек испытывает трудности

Если близкий человек, такой как ваш партнер или сестра, переживает депрессию, оказание первичной помощи является важным и может быть получено путем обучения.

 and  Ann Bradley
Время чтения 3 минут
Оказывать первую помощь лицам, страдающим психическими расстройствами, создает дополнительные...
Оказывать первую помощь лицам, страдающим психическими расстройствами, создает дополнительные сложности для членов семьи.}

- Направление, которое помогает, когда близкий человек испытывает трудности

Что-то не так. Раньше Мария всегда кипела энергией, танцевала на каждом сборе, всегда планировала следующее приключение, и её смех был таким искренним, что заставлял всех вокруг смеяться вместе с ней.

Но это было раньше. Сейчас всё изменилось.

Она стала более затворнической, без предупреждения отменяет планы и часто слишком устаёт, чтобы общаться по вечерам. Когда она всё же появляется, она всё ещё шутит и смеётся, но её глаза, теперь обрамлённые тёмными кругами, лишены былой искры.

Мария изменилась.

Её близкие друзья тоже заметили перемены. Они обеспокоены, подозревая, что она может переживать депрессию или сталкиваться с другими психологическими проблемами. Но они молчат, даже когда она говорит о смерти. Они хотят помочь, искренне, но не знают как.

Как спросить у друга, как он действительно себя чувствует, когда он смеётся тебе в лицо?

Как сказать ему, что он потерял свою искру?

Как выразить своё беспокойство, не делая хуже?

Деликатные Диалоги и Забота о Себе

Эти вопросы мучают многих из нас, потому что большинство из нас знают кого-то вроде Марии. Для некоторых это не друг, а член семьи, партнёр, коллега или даже тот, кого мы любим. Каждый год около 2,8 миллиона человек в Германии самих диагностируются с психическим заболеванием - тенденция, которая растёт. Но страдают не только сами пострадавшие. Часто их близкие тоже страдают, чувствуя себя бессильными.

Именно это и пытается изменить организация "Первая Психиатрическая Помощь" (ППП) с помощью специальной программы. В 2000 году initiative запустила первый курс первой помощи в области психического здоровья. К 2019 году подобные курсы стали доступны в Германии. С тех пор более шести миллионов человек во всём мире прошли обучение как помощники по психическому здоровью. Вместо того чтобы учить позу recovery, программа фокусируется на навыках общения с людьми, сталкивающимися с зависимостями, депрессией или расстройствами тревоги, и стратегиях самопомощи.

Вы, конечно, не терапевт. Этот курс больше о том, как подходить к тем, кто в этом нуждается, не погружаясь в их психические проблемы. Участники учатся в небольших группах на нескольких сессиях, как общаться с близкими, когда они замечают изменения или видят признаки отрицательных чувств, таких как пустота или даже суицидальные мысли. Цель состоит в том, чтобы преодолеть разрыв между теми, кто страдает, и терапией, предлагая помощь и надежду, не добавляя давления.

Для этого инициаторы разработали свой подход к беседе, который они раскрывают только во время обучения. Они называют его "принципом Роджера". Он основан на различных концепциях общения и психологических практиках, подчёркивающих эмпатию и конструктивность по отношению к тем, кто страдает.

Учимся Первой Помощи при Депрессии

Каждый курс ведёт психолог, который также предоставляет базовые знания о распространённых психических заболеваниях и стратегиях самопомощи для близких. Они подчёркивают важность заботы о себе, пытаясь помочь другим. Ведущие чувствительны к участникам, всегда обеспечивая их комфорт во время часто эмоциональных тем. Оба варианта доступны - онлайн и офлайн. Если вы почувствуете себя перегруженным, вы можете сделать перерыв в обоих случаях.

Любой может участвовать, если он сам не проходит через критический психологический этап. До сих пор большинство участников составляли женщины и профессионалы, сталкивающиеся с подобными проблемами. Спрос на помощников по психическому здоровью постоянно растёт, поскольку tanto взрослые, как и дети столкнулись с ростом психических проблем с пандемией. Возможности терапии ограничены, делая ещё более важным наличие поддержки в наших собственных кругах, когда мы теряем себя внутри себя.

Теперь давайте вернёмся к Марии. Представьте, что её друзья прошли курс ППП как помощники по психическому здоровью. Они нашли бы тихое место и поговорили с ней по душам, спросив, как она действительно себя чувствует, отразив её слова и язык тела, и выразив свои опасения. Они бы не давили на неё, чтобы она искала помощи, вместо этого предоставив ей информацию о лечении депрессии и ресурсы. И finally, они бы показали, что они там для неё, без ожиданий или суждений, подчеркнув её ресурсы для борьбы с психическим заболеванием.

Да, они бы предложили ей мягкую руку. Потому что они бы знали, что сказать и сделать. И, возможно, они могли бы помочь ей снова найти свою улыбку.

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