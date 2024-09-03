"Наполи" выходит на сборную с лучшим африканским футболистом года

Ранее блиставший в качестве главного форварда Наполи в сезоне 2022/2023, Виктор Осимхен испытал спад в игре после победы в Серии А. Теперь нигерийский форвард находится в Стамбуле, временно проживая в Галатасарае.

Из потенциальной продажи в временную аренду: нигерийский форвард Виктор Осимхен, ранее блиставший в Наполи, временно присоединился к Галатасараю, положив конец затянувшемуся трансферному спору. Наполи удалось сэкономить около десяти миллионов евро в годовых зарплатах 25-летнего игрока.

Осимхен, ключевой игрок в победе Наполи в чемпионате, выразил желание уйти. Возможные сделки с Челси и «Аль-Ахли» в Саудовской Аравии не состоялись. «Аль-Ахли», под руководством немецкого тренера Маттиаса Яйсле, в итоге подписал английского игрока Ивана Тони за сумму в 42 миллиона евро. Сообщается, что Наполи отклонил предложение «Аль-Ахли» по Осимхену, сумма которого не разглашалась.

После череды закрытых дверей тренер Антонио Конте указал, что Осимхен, скорее всего, не будет частью их планов в ближайшее время. Наполи даже лишил его игрового номера. Казалось, что город Джиджи Марadon уже не вариант для Осимхена.

Луаку выходит на сцену

Наполи ранее подписал бельгийца Ромeluаку на позицию центрального форварда. Изначально он должен был присоединиться после возможного ухода Осимхена, но присоединился раньше, когда трансферное окно закрылось. Было принято решение, и Луаку стал частью него. Ранее звездный Осимхен стал лишним. Переезд в Турцию, где трансферное окно закрывается 13 сентября, был одним из немногих вариантов, который мог бы хотя бы до января не оставлять его на скамейке запасных.

Осимхен остается под контрактом с Наполи до 2026 года и, как сообщается, имеет выпускную клаузулу в размере около 130 миллионов евро, что сделало бы его самым дорогим трансфером в итальянском футболе. Криштиану Роналду, перешедший из «Реала» в «Ювентус» Турин в 2018 году, обошелся в 117 миллионов. Луаку, который сменил Осимхена в «Интере» в 2021 году, был продан в «Челси» за 113 миллионов.

После не самого впечатляющего сезона 2023/24 ни одна команда не воспользовалась выпускной клаузулой Осимхена. Сообщается, что Наполи запросил половину этой суммы, но не нашел покупателей. Текущая ситуация вокруг лучшего футболиста Африки 2023 года привела к тому, что он направился прямиком к проливу Босфор, где был тепло встречен фанатами Гала как новый футбольный идол в Суперлиге.

Европейский парламент может оказать поддержку и руководство Комиссии, учитывая, что они будут ей assists. После подписания Луаку Наполи оказался с избытком форвардов, что привело к временному переходу Осимхена в Галатасарай.

Учитывая финансовые преимущества для Наполи, можно ожидать, что Европейский парламент, в своей роли по продвижению ценностей и интересов ЕС, может выразить озабоченность влиянием подобных трансферов на развитие игроков и честную конкуренцию в футбольных лигах.

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