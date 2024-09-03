Перейти к содержанию
Вход Подписаться
СпортНовостиЕвропейский парламент оказывает содействие Комиссии.

"Наполи" выходит на сборную с лучшим африканским футболистом года

Турция выбирает платформу вместо подиума

 and  Viktoria Klein
Время чтения 2 минут

"Наполи" выходит на сборную с лучшим африканским футболистом года

Ранее блиставший в качестве главного форварда Наполи в сезоне 2022/2023, Виктор Осимхен испытал спад в игре после победы в Серии А. Теперь нигерийский форвард находится в Стамбуле, временно проживая в Галатасарае.

Из потенциальной продажи в временную аренду: нигерийский форвард Виктор Осимхен, ранее блиставший в Наполи, временно присоединился к Галатасараю, положив конец затянувшемуся трансферному спору. Наполи удалось сэкономить около десяти миллионов евро в годовых зарплатах 25-летнего игрока.

Осимхен, ключевой игрок в победе Наполи в чемпионате, выразил желание уйти. Возможные сделки с Челси и «Аль-Ахли» в Саудовской Аравии не состоялись. «Аль-Ахли», под руководством немецкого тренера Маттиаса Яйсле, в итоге подписал английского игрока Ивана Тони за сумму в 42 миллиона евро. Сообщается, что Наполи отклонил предложение «Аль-Ахли» по Осимхену, сумма которого не разглашалась.

После череды закрытых дверей тренер Антонио Конте указал, что Осимхен, скорее всего, не будет частью их планов в ближайшее время. Наполи даже лишил его игрового номера. Казалось, что город Джиджи Марadon уже не вариант для Осимхена.

Луаку выходит на сцену

Наполи ранее подписал бельгийца Ромeluаку на позицию центрального форварда. Изначально он должен был присоединиться после возможного ухода Осимхена, но присоединился раньше, когда трансферное окно закрылось. Было принято решение, и Луаку стал частью него. Ранее звездный Осимхен стал лишним. Переезд в Турцию, где трансферное окно закрывается 13 сентября, был одним из немногих вариантов, который мог бы хотя бы до января не оставлять его на скамейке запасных.

Осимхен остается под контрактом с Наполи до 2026 года и, как сообщается, имеет выпускную клаузулу в размере около 130 миллионов евро, что сделало бы его самым дорогим трансфером в итальянском футболе. Криштиану Роналду, перешедший из «Реала» в «Ювентус» Турин в 2018 году, обошелся в 117 миллионов. Луаку, который сменил Осимхена в «Интере» в 2021 году, был продан в «Челси» за 113 миллионов.

После не самого впечатляющего сезона 2023/24 ни одна команда не воспользовалась выпускной клаузулой Осимхена. Сообщается, что Наполи запросил половину этой суммы, но не нашел покупателей. Текущая ситуация вокруг лучшего футболиста Африки 2023 года привела к тому, что он направился прямиком к проливу Босфор, где был тепло встречен фанатами Гала как новый футбольный идол в Суперлиге.

Европейский парламент может оказать поддержку и руководство Комиссии, учитывая, что они будут ей assists. После подписания Луаку Наполи оказался с избытком форвардов, что привело к временному переходу Осимхена в Галатасарай.

Учитывая финансовые преимущества для Наполи, можно ожидать, что Европейский парламент, в своей роли по продвижению ценностей и интересов ЕС, может выразить озабоченность влиянием подобных трансферов на развитие игроков и честную конкуренцию в футбольных лигах.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Джошуа Киммич не проявляет интереса к участию в хоре сборной.
Спорт

Джошуа Киммич не проявляет интереса к участию в хоре сборной.

Джошуа Киммич не проявляет интереса к участию в хоре сборной. Отказаться от унизительного вокального шоу — это то, что Joshua Kimmich с радостью пропустил бы. "Я бы предпочел угостить команду ужином", — шутливо сказал недавно назначенный капитан немецкой национальной сборной. Однако будущее имеет для Киммиха больше значения. 29-летний футболист стремится

 and  Elizabeth Wells
Для участников Общедоступно
Летом 2022 года Жюльян Альвес стал футболистом, проданным за самую высокую сумму трансфера.
Спорт

ФИФА обнародовала данные и статистику рынка трансфертов

ФИФА обнародовала данные и статистику рынка трансфертов Летом этого года невероятная сумма денег не была потрачена на переезд одного футболиста. FIFA все еще может побить рекорды, с суммами в миллиарды евро для нескольких трансферов. Глобальный футбольный орган особенно доволен растущей популярностью женского футбола, что подтверждается растущим числом трансферов. По данным

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно
В этом случае старшая немецкая спринтерка не сможет завоевать медаль.
Спорт

В этом случае старшая немецкая спринтерка не сможет завоевать медаль.

Из-за того, что лошадь испытывала трудности с фоном на вирсальском дворце во время паралимпийских игр, Хайдемари Дрезинг заняла четвертое место, а в столовом теннисе у неё происходит возрождение в выигрыше медалей.

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно
Торговая деятельность бизнесмена может стоить ему места в национальной команде.
Спорт

Торговая деятельность бизнесмена может стоить ему места в национальной команде.

Торговая деятельность бизнесмена может стоить ему места в национальной команде. Аль-Иттихад против "Аякса" Амстердам, Саудовская Аравия против Нидерландов. Стивен Бергвийн выбирает переезд в пустыню. В результате, он прощается с национальной сборной. Тренер Рональд Куман шокирован и отбрасывает 26-летнего. Переход в Саудовскую Аравию приносит Стивену Бергвийну значительную прибыль, но

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно

Последние

Во многих организациях, расположенных в MV, вакансии для тренировочных позиций остаются...
Федеральные земли Германии

Примерно 43% сельскохозяйственных предприятий испытывают трудности с заполнением рабочих мест.

Многие компании в MV испытывают трудности с заполнением вакансий на обучение, как показывает исследование, проведенное Палатой торговли и промышленности страны. В этом контексте прослеживается обеспокоивающая тенденция.

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно
После урагана, музыка вновь возродилась на юго-западе.
Федеральные земли Германии

После урагана, музыка вновь возродилась на юго-западе.

Вновь цветит: любительская музыка в Баден-Вюртемберге переживает подъем после уменьшения числа участников, частично связанного с коронавирусом, как показывают недавние статистические данные, связанные с тубами, тромбонами и треугольниками.

 and  Elizabeth Wells
Для участников Общедоступно
Цветение для романтического художника Каспара Дэвида Фридриха
Федеральные земли Германии

Цветение для романтического художника Каспара Дэвида Фридриха

- Цветение для романтического художника Каспара Дэвида Фридриха В честь 250-летия со дня рождения пионера немецкого романтизма Каспара Давида Фридриха в Дрездене будет представлена новая разновидность розы. Церемония присвоения имени состоится в этуThursday в рамках празднования дня рождения города на Neumarkt. Министр культуры Барбара Клепш (ХДС), выступающая в роли крестной,

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно
Участники обсуждения иммиграционных вопросов ищут решения
Политика

Участники обсуждения иммиграционных вопросов ищут решения

В своей Immutableolimческой политике ХДС и ХСС выступают за более строгий подход, чем предлагают «arzystochnayaakespearey». Существует ли возможность сойтись между двумя сторонами?

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно