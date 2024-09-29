Нападение в Эссене было сосредоточено на одной конкретной семье.

В городе Эссен были зафиксированы случаи умышленных поджогов в многоквартирных домах, в результате которых пострадали около 30 человек, в том числе двое детей в критическом состоянии. Мэр Томас Куфен прокомментировал предварительные выводы, предполагая, что пожары были направлены против определенной семьи. Он выразил обеспокоенность тем, что молодые дети оказались в опасности.

Куфен поблагодарил пожарных, службу спасения и полицию за их самоотверженные усилия. Он похвалил храбрость местных жителей, которые помогли задержать подозреваемого в поджоге подручными средствами до прибытия полиции.

41-летний подозреваемый будет предстать перед судом позже в тот же день. Полиция обвиняет его в тяжком поджоге и покушении на убийство, мотивы которого еще не ясны. Полиция призывает всех, у кого есть видеозаписи инцидента, поделиться ими.

Кроме того, подозреваемый также находится под следствием за то, что рано утром того же дня протаранил фургон доставки в два магазина и угрожал людям холодным оружием. Полиция сообщила, что он является жителем Эссена и имеет сирийское гражданство.

Жизни висят на волоске

Двое детей, пострадавших от отравления дымом, сейчас получают специализированное лечение. Представитель полиции не смог подтвердить текущее состояние детей.

Пожары вспыхнули в двух многоквартирных домах в районах Альтенэссен и Стоппениберг в субботу днем. Здания вскоре были признаны неприступными, запертыми внутри жителей. Соседи предоставили лестницы, но они были недостаточно высокими. Пожарный представитель заявил, что по прибытии жители уже висели из окон, держа детей. Ситуация была напряженной. Все жители были спасены пожарными.

В разгар инцидента было задействовано около 160 сотрудников экстренных служб. Борьба с двумя крупными пожарами одновременно представляет собой серьезный вызов даже для большого города, такого как Эссен, признал представитель. Операция заняла примерно полтора часа.

Команды пожарных самоотверженно боролись с пожарами в районах Альтенэссен и Стоппениберг, спасая множество жизней. Мэр Куфен высоко оценил пожарных за их героические усилия в такой сложной ситуации.

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