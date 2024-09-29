Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПанорамаНовостиПожарная техника

Нападение в Эссене было сосредоточено на одной конкретной семье.

 and  Lauren Adams
Время чтения 1 минута

Нападение в Эссене было сосредоточено на одной конкретной семье.

В городе Эссен были зафиксированы случаи умышленных поджогов в многоквартирных домах, в результате которых пострадали около 30 человек, в том числе двое детей в критическом состоянии. Мэр Томас Куфен прокомментировал предварительные выводы, предполагая, что пожары были направлены против определенной семьи. Он выразил обеспокоенность тем, что молодые дети оказались в опасности.

Куфен поблагодарил пожарных, службу спасения и полицию за их самоотверженные усилия. Он похвалил храбрость местных жителей, которые помогли задержать подозреваемого в поджоге подручными средствами до прибытия полиции.

41-летний подозреваемый будет предстать перед судом позже в тот же день. Полиция обвиняет его в тяжком поджоге и покушении на убийство, мотивы которого еще не ясны. Полиция призывает всех, у кого есть видеозаписи инцидента, поделиться ими.

Кроме того, подозреваемый также находится под следствием за то, что рано утром того же дня протаранил фургон доставки в два магазина и угрожал людям холодным оружием. Полиция сообщила, что он является жителем Эссена и имеет сирийское гражданство.

Жизни висят на волоске

Двое детей, пострадавших от отравления дымом, сейчас получают специализированное лечение. Представитель полиции не смог подтвердить текущее состояние детей.

Пожары вспыхнули в двух многоквартирных домах в районах Альтенэссен и Стоппениберг в субботу днем. Здания вскоре были признаны неприступными, запертыми внутри жителей. Соседи предоставили лестницы, но они были недостаточно высокими. Пожарный представитель заявил, что по прибытии жители уже висели из окон, держа детей. Ситуация была напряженной. Все жители были спасены пожарными.

В разгар инцидента было задействовано около 160 сотрудников экстренных служб. Борьба с двумя крупными пожарами одновременно представляет собой серьезный вызов даже для большого города, такого как Эссен, признал представитель. Операция заняла примерно полтора часа.

Команды пожарных самоотверженно боролись с пожарами в районах Альтенэссен и Стоппениберг, спасая множество жизней. Мэр Куфен высоко оценил пожарных за их героические усилия в такой сложной ситуации.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Ведется тщательная реставрация роскошного вагона Людвига II, демонстрирующая значительную...
Панорама

Для зрителей открывается восстановленный сказочный поезд короля Людовика II.

Для зрителей открывается восстановленный сказочный поезд короля Людовика II. Баварский король Людвиг II, известный своими iconic замками, также имел пристрастие к роскошным путешествиям. В 1860-х годах он приказал перестроить королевский поезд Баварии, на этот раз в стиле французского барокко. Остатки роскошных салонных и террасных вагонов сохранились и могут быть полюбоваться

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно
Почему святой Павел служит предостережением для крыс
Панорама

Почему святой Павел служит предостережением для крыс

Почему святой Павел служит предостережением для крыс Вблизи побережья Аляски, остров Святого Павла вызвал тревогу из-за предполагаемого зрелища грызунов. Этот млекопитающий считается опасным для популяций птиц и всего экосистемы. Тревога из-за крыс на острове Святого Павла у побережья Аляски: Маленькая проблема в другом месте вызывает беспокойство на этом изолированном острове.

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно
Во время поездки Папы Франциска в Бельгию он может не демонстрировать абсолютно ясное понимание.
Панорама

Заявление папы о роли женщины неприемлемо

Заявление папы о роли женщины неприемлемо Во время визита в Бельгию Папа сделал неожиданное заявление во время речи о роли женщин. Он заявил, что роли женщин сосредоточены вокруг заботы, преданности и заботы, что вызвало удивление многих, даже в католическом университете. В результате Католический университет Лёвена публично выразил несогласие и неодобрение

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно

Последние

Трамп предупредил, что может ввести двойные тарифы на продукцию "Джон Дир", если компания перенесет...
Экономика

Трамп угрожал John Deere, продолжая свою попытку запугать знаменитый американский бизнес.

Эти выдающиеся американские корпорации, в число которых входят Apple, General Motors, John Deere и Facebook, обладают двумя примечательными схожими чертами: они представляют собой известные американские бизнес-субъекты и испытали на себе презрение бывшего Президента Дональда Трампа.

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно
На прошлой неделе российские воздушные силы начали воздушные атаки на Харьковскую область.
Политика

Около 11:50, Зеленский рассказывает ужасный инцидент с резней в Бэбин-Джаре

Около 11:50, Зеленский рассказывает ужасный инцидент с резней в Бэбин-Джаре Сегодня в 8:30 утра президент Украины Владимир Зеленский почтит трагедию Бабий Яр, произошедшую 83 года назад. Эта трагедия произошла в киевском овраге, где были убиты около 33 000 евреев немецкой вермахтом. Зеленский, имеющий еврейское происхождение, объясняет на X,

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Нидерланды оплакивают смерть Баса ван Белле, стоящего третьим справа.
Спорт

Велоспорт потерял еще одного перспективного молодого гонщика в короткие промежутки времени.

Велоспорт потерял еще одного перспективного молодого гонщика в короткие промежутки времени. Сегодня для сообщества велосипедистов в Нидерландах наступил мрачный день. Мы скорбим по поводу смерти Баса ван Белле, талантливого велосипедиста, связанного с Wielerploeg Groot Amsterdam, который ушёл из жизни в возрасте 24 лет. Голландский союз велосипедистов (KNWU) объявил об этом

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно