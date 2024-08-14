- Нападение стальными ботинками, покушение на убийство?

20-летний подозревается в ударе ногой в голову 60-летнему мужчине его стальными ботинками, когда тот лежал на земле в Фрайтале. 60-летний мужчина выжил после нападения в понедельник вечером, но получил серьезные травмы головы, сообщают полиция и прокуратура Дрездена. 20-летний молодой человек находится в заключении.

Следователи начали расследование по подозрению в покушении на умышленное убийство и опасные телесные повреждения. Сообщается, что 20-летний ударил ногой 60-летнего мужчину, который якобы был сильно пьян и лежал на травяном газоне, в тяжелых рабочих ботинках. При этом он, по крайней мере, беспечно пренебрег возможностью причинить смерть жертве.

Расследуемое происшествие классифицируется как предполагаемое покушение на умышленное убийство и опасные телесные повреждения в результате действий 20-летнего. Кроме того, на месте преступления были найдены доказательства использования стальных ботинок, что может указывать на намерение причинить серьезный вред.

Читайте также: