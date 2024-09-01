Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиПолиция

Нападение на правоохранительных органов камнями и фейерверком

Протестующие возгорели костры на улице Ригаер-штрассе и обстреляли полицию петардами. Трое правоохранителей получили ранения. Полицейское управление проводит расследование.

 and  Anthony Ross
Время чтения 1 минута
Во время инцидента несколько представителей органов правопорядка получили травмы.
Во время инцидента несколько представителей органов правопорядка получили травмы.

- Нападение на правоохранительных органов камнями и фейерверком

Неизвестные нападавшие атаковали и причинили вред сотрудникам правоохранительных органов на Ригаер-штрассе в Берлине-Фридрихсхайн, используя фейерверки и камни. Сначала полиция помогла пожарным, так как мусор был подожжен, как сообщается в их отчете. В этот момент они были атакованы фейерверками тремя неустановленными лицами. Подозреваемые затем скрылись в жилом здании, запуская дополнительные фейерверки и камни с его крыши в направлении полиции.

Одному офицеру якобы попали в плечо пиротехническим устройством, что привело к сотрясению мозга. Другой офицер был ранен в голову, после того как был поражен брошенным камнем, который ударился о его шлем. Эти офицеры, к счастью, продолжили выполнять свои обязанности.

Женщину-офицера доставили в больницу из-за вдыхания дыма, что она получила, борясь с пожаром. Преступники скрылись, и правоохранительные органы в настоящее время расследуют инцидент. Ригаер-штрассе в последние годы неоднократно становилась местом проявлений левых экстремистов.

Полиция начала расследование, чтобы идентифицировать и задержать лиц, атаковавших их фейерверками и камнями. Несмотря на нападение, полицейские остались верны своей миссии по поддержанию порядка на Ригаер-штрассе.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Колличество проголосовавших избирателей к полудню существенно.
Федеральные земли Германии

На региональных парламентских выборах наблюдается заметный уровень избирательной активности.

Бесперебойное начало голосования в Саксонии, согласно сообщениям озвученных избирательной комиссией региона. Ожидается высокая явка избирателей. Лидеры голосуют в числе первых.

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Неповторимые Четверо создают приятную обстановку на мероприятии 'Взбодри лес' от Джемел'
Федеральные земли Германии

"Джамель приносит энергию в лес, поддерживаемый 3500 страстных сторонников"

Мероприятия, Обнимающие Музыку и Политическую Власть - "Джамель приносит энергию в лес, поддерживаемый 3500 страстных сторонников" ШоуFantastic Four, полное спецэффектов, развлекало посетителей фестиваля "Джамел рокс форштер" в крошечном мекленбургском городе Джамел. Группа хип-хопа выступала перед примерно 3500 фанатами, собравшимися на предыдущей лесной хижине в Северо-Западном Мекленбурге.

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно
Примерно 1,660,000 жителей Тюрингии приглашены проголосовать за только что избранный земельный...
Федеральные земли Германии

В первой половине дня выборов в Тюрингии явка на выборах показала аналогичную структуру, как и в 2019 году.

На недавних выборах в ландтаг Тюрингии проголосовало столько же избирателей, сколько и пять лет назад.

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно

Последние

Пять из шести жертв заложников были похищены во время музыкального фестиваля 'Нова' в пустыне Негев...
Политика

Израильские военные удерживают шесть погибших пленных; начало вакцинации в Газе

Раскрытие тела задержанных вызывает общественную не_COLOR:ed в Израиле, мобилизуя демонстрации против администрации Нетаньяху. Одновременно в секторе Газа commence масштабная вакцинация.

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно
Колличество проголосовавших избирателей к полудню существенно.
Федеральные земли Германии

На региональных парламентских выборах наблюдается заметный уровень избирательной активности.

Бесперебойное начало голосования в Саксонии, согласно сообщениям озвученных избирательной комиссией региона. Ожидается высокая явка избирателей. Лидеры голосуют в числе первых.

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
В Саксонии явка на выборах 2019 года немного ниже, чем в полдень - почтовое голосование, возможно, увеличилось.
Главные темы

В Саксонии явка на выборах 2019 года немного ниже, чем в полдень - почтовое голосование, возможно, увеличилось.

К полудню в воскресенье около 25% имеющих право голоса жителей Саксонии участвовали в голосовании, как сообщили избирательные власти. Предварительная явка избирателей составляла 25,8%, по сравнению с 26,2% в 2019 году на выборах в лендтаг.

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно
Неповторимые Четверо создают приятную обстановку на мероприятии 'Взбодри лес' от Джемел'
Федеральные земли Германии

"Джамель приносит энергию в лес, поддерживаемый 3500 страстных сторонников"

Мероприятия, Обнимающие Музыку и Политическую Власть - "Джамель приносит энергию в лес, поддерживаемый 3500 страстных сторонников" ШоуFantastic Four, полное спецэффектов, развлекало посетителей фестиваля "Джамел рокс форштер" в крошечном мекленбургском городе Джамел. Группа хип-хопа выступала перед примерно 3500 фанатами, собравшимися на предыдущей лесной хижине в Северо-Западном Мекленбурге.

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно