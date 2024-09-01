- Нападение на правоохранительных органов камнями и фейерверком

Неизвестные нападавшие атаковали и причинили вред сотрудникам правоохранительных органов на Ригаер-штрассе в Берлине-Фридрихсхайн, используя фейерверки и камни. Сначала полиция помогла пожарным, так как мусор был подожжен, как сообщается в их отчете. В этот момент они были атакованы фейерверками тремя неустановленными лицами. Подозреваемые затем скрылись в жилом здании, запуская дополнительные фейерверки и камни с его крыши в направлении полиции.

Одному офицеру якобы попали в плечо пиротехническим устройством, что привело к сотрясению мозга. Другой офицер был ранен в голову, после того как был поражен брошенным камнем, который ударился о его шлем. Эти офицеры, к счастью, продолжили выполнять свои обязанности.

Женщину-офицера доставили в больницу из-за вдыхания дыма, что она получила, борясь с пожаром. Преступники скрылись, и правоохранительные органы в настоящее время расследуют инцидент. Ригаер-штрассе в последние годы неоднократно становилась местом проявлений левых экстремистов.

Полиция начала расследование, чтобы идентифицировать и задержать лиц, атаковавших их фейерверками и камнями. Несмотря на нападение, полицейские остались верны своей миссии по поддержанию порядка на Ригаер-штрассе.

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