- Нападающий Ниццы Мукоко и Боруссии Дортмунд (BVB) согласны на трансфер

Похоже, нападающий Боруссии Дортмунд и потенциальный игрок ОГК Ниццы Юссуфа Мукоко близок к завершению сделки, как сообщают французские СМИ. Л'Экип и другие издания сообщают об этом, но некоторые детали все еще обсуждаются между двумя клубами. Говорится о договоре аренды с опцией выкупа для 19-летнего футболиста.

Мукоко, имеющий двухразовое международное представительство, якобы хочет покинуть Боруссию Дортмунд из-за ограниченного игрового времени под руководством тренера Нури Шахина. Изобилие нападающих в команде делает получение места для него сложным. Ранее его связывали с Бетис Севилья. К сожалению, он не попал в состав Дортмунда на первые два официальных матча этого сезона.

После завершения договора аренды ОГК Ницца может предоставить Юссуфа Мукоко более частую игровую практику, что сделает его пребывание в клубе довольно приятным. Если трансфер состоится, 19-летний футболист, возможно, будет вспоминать свое время в Боруссии Дортмунд как период ограниченных возможностей.

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