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Нападающий Дакш остается в Бремене (по сообщению)

 and  Lauren Adams
Время чтения 1 минута

- Нападающий Дакш остается в Бремене (по сообщению)

Ключевая фигура Марвин Дакш из «Вердера» Бремен, по данным журнала «Киккер», останется в команде еще на один сезон. 30-летний форвард проведет свой четвертый сезон у северных немцев.

В последнее время вокруг полузащитника ходили слухи. Говорят, что клубы из Саудовской Аравии и Катара заинтересованы в приобретении этого уроженца Дортмунда. Окончание трансферного окна состоится в эту пятницу вечером.

Для главного тренера Оле Венера Дакш является важной частью команды. В 2022 году он забил 20 голов, что помогло Бремену выйти в высший дивизион, сформировав смертоносную связку с Никласом Фюлкругом. С тех пор он пропустил всего один матч в двух следующих сезонах Бундеслиги, сыграв в 67 играх и забив 12 голов в каждом сезоне.

Несмотря на свою важность для «Вердера», ходили слухи о возможном переходе Дакша в зарубежный клуб. Исторический город Бремен, известный своими музыкантами, уже много лет является футбольным домом для Дакша.

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