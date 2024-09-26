Наоми Кэмпбелл временно отстранена от благотворительных мероприятий на длительный период.

Комиссия по благотворительности в Великобритании наложила пятилетний запрет на занятие должности попечителя для каких-либо благотворительных организаций в Англии и Уэльсе на 54-летнюю супермодель Наоми Кэмпбелл. Это строгое наказание является результатом расследования в отношении ее благотворительной организации Fashion for Relief.

Кэмпбелл и двое других бывших попечителей обвиняются в недобросовестном поведении и нецелевом использовании средств. Одним из обвинений против Кэмпбелл является то, что она провела три ночи в роскошном отеле в Каннах, стоимостью €9,400, и воспользовалась спа-услугами и обслуживанием номеров на сумму более €7,900, все это было оплачено организацией.

Кроме того, не велись записи о встречах или решениях, что является обязательным для благотворительных организаций. Утвержденный план действий не был реализован, и годовые отчеты и финансовые отчеты были представлены с опозданием.

Fashion for Relief была создана для борьбы с бедностью и повышения уровня здравоохранения и образования за счет предоставления грантов другим организациям через средства, собранные на модных мероприятиях в Лондоне, Каннах и других местах. Однако было обнаружено, что лишь небольшая часть доходов благотворительной организации направлялась на благотворительные цели. Из общего дохода £4.8 миллиона (около €5.8 миллиона) почти £4.6 миллиона было потрачено на расходы, согласно отчету. В результате Fashion for Relief прекратила свою деятельность.

В результате расследования в отношении ее благотворительной организации Fashion for Relief Наоми Кэмпбелл получила пятилетний запрет на занятие должности попечителя для любой благотворительной организации в Англии и Уэльсе из-за обвинений в недобросовестном поведении и нецелевом использовании средств. Предложенный план действий для устранения недостатков прозрачности и ответственности в Fashion for Relief не был реализован, что способствовало закрытию организации.

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