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КультураНовостиСупер няня

Нанни Супер возвращается, чтобы помочь проблемным семьям.

После тринадцатилетнего перерыва ветеран "Суперняня" Катия Сальфранк reappears on RTLzwei, теперь выступая в роли "спасителя семьи".

 and  Elizabeth Wells
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- Нанни Супер возвращается, чтобы помочь проблемным семьям.

С 2004 по 2011 год Катия Саalfrank (52) появлялась на RTL в роли известной "Суперняни", обращаясь к проблемам семьи на знаменитой "Тишине лестницы". Теперь она возвращается на RTL2, начиная с 9 сентября 2024 года, в шоу "Помогите нам! Спасители семьи". Это развлекательное шоу выходит по будням в 16:05.

Проблемы семьи в драматической форме

В "Суперняне" Катия посещала семьи напрямую. В новом формате она будет комментировать ситуации со стороны. RTL2 планирует показать обычные семейные споры в эмоциональных сценах с помощью актеров и статистов. Саalfrank будет анализировать семейную динамику и предлагать "реалистичные решения для восстановления семейной гармонии".

К темам, которые будут затронуты, относятся правильное количество использования социальных сетей детьми, а также проблемы, возникающие, когда мать-инфлюенсер хочет использовать своих детей для съемок. Это темы, которых "Суперняня" не встречала за свои 20 лет существования.

Путь Катии Саalfrank после "Суперняни"

Саalfrank прекратила работу с RTL в 2011 году, заявляя, как сообщает "Spiegel", что ее профессиональные знания использовались в ущерб педагогическим интересам. RTL опровергла эти утверждения.

В 2013 году она перешла на SWR, выпустила альбом под своим музыкальным псевдонимом и представила формат "Экспедиция семья". Однако шоу не имело успеха. В 2018 году она вернулась на коммерческое телевидение с "Теперь мы поможем вам!", которое выходило в течение одного сезона на Sat.1. В 2023 году Катию Саalfrank можно было увидеть в рекламе Magenta TV в роли терапевта пар.

В своей карьере после "Суперняни" Катия Саalfrank столкнулась с трудностями со своими шоу на SWR и Sat.1. Однако она продолжала появляться на телевидении и теперь возвращается на RTL2 в 2024 году, чтобы поделиться своими знаниями в шоу "Помогите нам! Спасители семьи".

Несмотря на критику в прошлом, Катия Саalfrank по-прежнему привержена решению семейных проблем, как она доказала в своей долгой роли "Суперняни" на RTL.

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