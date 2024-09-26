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Нанесённая допинговыми нарушениями соперниц, Шеннон Роубери сейчас готова получить бронзовую медаль <unk> после двенадцатилетнего ожидания с момента ее первой гонки.

Для Шэнон Роубери, 1500-метровая дистанция в финале Олимпийских игр 2012 года в Лондоне представляла собой одновременно вершину и низшую точку ее карьеры спортсменки-бегуньи.

 and  Elizabeth Wells
Время чтения 4 минут
У Шеннон Роубери есть шанс завоевать свою первую олимпийскую медаль на соревнованиях в Лондоне 2012...
У Шеннон Роубери есть шанс завоевать свою первую олимпийскую медаль на соревнованиях в Лондоне 2012 года.

Нанесённая допинговыми нарушениями соперниц, Шеннон Роубери сейчас готова получить бронзовую медаль <unk> после двенадцатилетнего ожидания с момента ее первой гонки.

Часть меня была взволнована и полна сил, участвуя в финальном раунде второго международного спортивного соревнования, и оглушительный рев толпы был подобен чему-то, чего я никогда не испытывала раньше – настолько интенсивный, что казалось, земля дрожит внутри лондонской арены.

Роубери называет это "самым интенсивным внетелесным опытом, который у меня когда-либо был в жизни", шум становился все громче, когда она и ее соперники приближались к финишу.

Однако, несмотря на захватывающее шоу, в событии таилась мрачная тайна, слой коррупции, вызванный многочисленными нарушениями допинга, которые были выявлены позже. Сегодня женский забег на 1500 метров на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне считается одним из самых коррумпированных в истории легкой атлетики.

Результаты женского забега на 1500 м (Лондон 2012)

  • Асли Чакыр Алптекин - дисквалифицирована
  • Гамзе Булат - дисквалифицирована
  • Марем Юсуф Джама
  • Татьяна Томашова - дисквалификация отложена
  • Абеба Арегави
  • Шаннон Роубери
  • Наталья Кареева - дисквалифицирована
  • Люция Клокова
  • Екатерина Костецкая - дисквалифицирована
  • Лиза Добрайски
  • Лора Уэйтмен
  • Хеллен Обири
  • Морган Усен - НФ

Из 13 спортсменок, участвовавших в соревнованиях, у пяти, как ожидается, отберут результаты из-за нарушений допинга. В их числе две турецкие бегуньи, Асли Чакыр Алптекин и Гамзе Булат, занявшие первое и второе места, и не так давно российская Татьяна Томашова, которая была повышена до второго места после первоначального четвертого места.

Именно поэтому Роубери испытывает смешанные чувства по поводу этого забега; только сейчас, более чем через десять лет, она может начать смотреть на этот опыт более положительно.

Неожиданная бронзовая медаль

Недавно Международный арбитражный суд (CAS) присудил Татьяне Томашовой десятилетний запрет на участие в соревнованиях по допингу после того, как образцы, предоставленные ею в июне и июле 2012 года, дали положительный результат на анаболические стероиды – несмотря на то, что она утверждала на суде, что никогда не использовала запрещенные вещества.

Результаты Томашовой с июня 2012 года по январь 2015 года также подлежат аннулированию, и у нее есть время до 3 октября, чтобы подать апелляцию. CNN обратилась к юридической команде Томашовой за дополнительными комментариями.

С первоначальным шестым местом на Олимпийских играх Роубери теперь имеет право на бронзовую медаль – более чем через 12 лет после этого. Если это произойдет, она станет первой американской женщиной, выигравшей медаль в беге на 1500 метров на Олимпийских играх, даже если это признание придет с опозданием в десять лет.

После прочтения заявления CAS Роубери говорит, что "просто начала дрожать", а затем расплакалась на руках у мужа – это было освобождение от боли, которую она испытывала в течение 12 лет, и достижение, к которому она так долго стремилась.

«Атлеты в нашем положении обычно остаются в неведении», – говорит она CNN Sport. «Это очень эмоционально, потому что ты надеешься, что, наконец, будет сделано то, что ты подозревала так долго ... После 12 лет я уже не надеялась, что это когда-нибудь произойдет».

‘Самое разрушительное aspect’

Карьера Роубери в спорте закончилась в 2018 году, примерно в то же время, когда она забеременела своей дочерью. Она участвовала в пяти чемпионатах мира, выиграв бронзу в беге на 1500 метров в 2009 году, и в трех Олимпийских играх: Пекин 2008, Лондон 2012 и Рио 2016.

Из всех трудностей, с которыми она столкнулась в своей карьере, больше всего ее беспокоило убеждение, что некоторые из ее соперников употребляют допинг.

«Я не могла смириться с этим», – говорит Роубери. «Я не плакала часто, но были моменты, которые действительно задели меня за живое ... Это было самое разбивающее сердце.

«Это было самым разрушительным аспектом», – добавляет она. «Допинг в спорте ... В этих соревнованиях это не только физически – это о том, чтобы отдать все, что у тебя есть, твою душу. Я отдаю все, что у меня есть, чтобы принести результаты, которые сделают всех гордыми».

Энергия, которую она вложила в свою карьеру, и тот факт, что некоторые из ее товарищей по команде употребляли допинг, сделали профессиональный бег сложным пространством для Роубери.

После ухода она даже не могла смотреть Олимпийские игры 2021 года в Токио из-за своего разочарования в спорте. Она работала аналитиком для NBC на этих играх в Париже, но все еще испытывала чувство разочарования.

«Это было и bitter, и sweet, потому что я наблюдала за этими соревнованиями и была рада, что, похоже, это чистая страница, но я также снова разбила сердце, что я пришла на десять лет раньше, чтобы быть частью этого», – говорит Роубери.

40-летней Роубери не одиноко в своем положении. Ее американская товарищ по команде Алисия Монтано также узнала в этом году, что, заняв первоначально пятое место в беге на 800 метров, она теперь получит бронзовую медаль с Олимпийских игр в Лондоне из-за нарушений допинга своих соперников.

Роубери становится очень эмоциональной, думая о том, как могла бы сложиться ее карьера, если бы она получила олимпийскую медаль тогда. Она, возможно, заработала бы больше денег и получила больше спонсорских контрактов. Она поделилась этим чувством с CNN, сказав: "У меня еще нет энергии, чтобы углубляться в это прямо сейчас, но я не хочу казаться горькой или разочарованной, так что я просто отодвинула это в сторону. Теперь я благодарна за возможность пересмотреть и обсудить это в положительном свете".

Впередсмотря, Роубери размышляет о возможности получить свою бронзовую медаль на Олимпиаде 2028 года в Лос-Анджелесе, с семьей и друзьями, чтобы увидеть этот момент. "Часть меня думает, что это было бы супер классным способом завершить это безумное путешествие", - говорит она.

У нее также есть другие цели в беге. Роубери собирается пробежать свой первый марафон в Нью-Йорке 3 ноября, и подготовка к этому событию помогла ей переоценить свои отношения со спортом.

Как бывшая профессиональная спортсменка, она признает, что "вырезала все удовольствие" к концу своей карьеры. Но теперь она открывает для себя новые способы наслаждаться спортом, такие как использование пробежек для очистки головы, связи с телом и связи с местным сообществом бегунов. "Это было настоящее исцеление", - говорит она.

Возможная бронзовая медаль Роубери в женском беге на 1500 метров на Олимпиаде 2012 года в Лондоне, полученная в результате нарушений допинга другими спортсменами, подчеркивает влияние коррупции в спорте. Спортивная ходьба, в частности, длинные дистанции, может быть сложной из-за присутствия допинга, что делает трудным для чистых спортсменов, таких как Роубери, ориентироваться в конкурентной среде.

В решающем раунде женских 1500 метров на летних Олимпийских играх 2012 года в Лондоне участвуетRowbury.

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