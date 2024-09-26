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Накануне суда Newsmax и Smartmatic разрешают спор о клевете на выборах 2020 года.

В последний момент сеть Newsmax, поддерживающая Трампа, и технология голосования Smartmatic решили существенный иск о клевете, поданный после выборов 2020 года, тем самым избежав предстоящий сложный судебный процесс.

 and  Anthony Ross
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Корреспонденты новостей маневрируют внутри станции Newsmax во второй день Национального съезда...
Корреспонденты новостей маневрируют внутри станции Newsmax во второй день Национального съезда республиканцев 2024 года в Милуоки.

Накануне суда Newsmax и Smartmatic разрешают спор о клевете на выборах 2020 года.

Новостная сеть Newsmax и компания, занимающаяся технологиями голосования Smartmatic, достигли значительного соглашения по иску о клевете 2020 года в четверг, избежав судебного разбирательства.

Подробности соглашения не были сразу раскрыты. Объявление было сделано несколько часов спустя после начала отбора присяжных в суде в Уилмингтоне, Делавэр, с выступлениями в понедельник. Обе стороны и суд объявили о соглашении днем.

Newsmax выразил удовлетворение тем, что разрешил дело о Smartmatic через конфиденциальное соглашение, как указано в их заявлении.

Адвокат Smartmatic, Эрик Коннолли, выразил ту же точку зрения, сказав: "Smartmatic очень доволен завершением дела Newsmax".

Коннолли добавил: "Обманывать американскую общественность имеет последствия". "Smartmatic не успокоится, пока те, кто виноват, не понесут ответственности".

Это судебное разбирательство, которого все ждали, должно было стать первым из многих высокопрофильных исков против правых СМИ, которые дошли бы до жюри, чтобы определить, клевещет ли Newsmax на Smartmatic, распространяя ложные утверждения о том, что компания манипулировала результатами выборов 2020 года против Дональда Трампа.

Newsmax отрицал любые нарушения, утверждая свое право защищать свою деятельность через Первую поправку.

Переговоры о соглашении ранее застопорились, но возобновились в четверг утром. Юристы отсутствовали в зале суда во время частных переговоров, сообщил источник CNN.

Поражение в суде могло наложить значительные финансовые обязательства на Newsmax, общая сумма которых составила бы десятки миллионов долларов, что могло угрожать небольшой кабельной сети.

Коопер, адвокат Newsmax, ранее отметил, что это "дело, на кону стоит вся компания" для Newsmax.

Однако по мере приближения судебного процесса позиция Smartmatic резко ослабла, что повысило вероятность соглашения.

Smartmatic утверждает, что ложная информация, транслируемая Newsmax, Fox News и другими сторонниками Трампа, испортила репутацию компании и обошлась ей в миллиарды долларов. Однако юридическая команда Smartmatic снизила размер исковых требований до примерно $370 миллионов, снизив свои требования почти на $1 миллиард, согласно заявлениям обеих сторон.

Это снижение было частично обусловлено решением судьи Верховного суда Делавэра Эрика Дэвиса, принятым в понедельник, согласно которому Smartmatic может претендовать только на компенсацию за реальные убытки, исключая возможность получения дополнительных "штрафных" убытков, которые могли бы привести к существенному размеру компенсации.

Smartmatic также отказался от претензий на компенсацию за потенциальные убытки после 2023 года, так как это могло привести к потенциально вредоносным показаниям о руководителях Smartmatic, которые могут быть привлечены к ответственности в этом году в связи с не связанным скандалом с взяточничеством в Филиппинах (Smartmatic отрицает какое-либо уголовное участие).

"Соглашения являются обычным результатом гражданских исков, особенно по мере приближения судебных слушаний", - сказал Эрик Робинсон, эксперт по праву СМИ, преподающий в Университете Южной Каролины. "Это также типично для дел о клевете, подобных этому. Как правило, имеет смысл урегулировать вопрос, а не нести расходы на судебный процесс и возможные апелляции".

Соглашение стало последним в серии исков о клевете в связи с выборами 2020 года, которые были урегулированы до суда. В частности, Fox News достигла соглашения с Dominion Voting Systems в прошлом году на сумму $787 миллионов, а Smartmatic достигла соглашения с ультраправым каналом One America News Network ранее в этом году.

Newsmax по-прежнему участвует в отдельном судебном процессе по иску о клевете с аналогичными обвинениями против Dominion. Newsmax отрицает все неправомерные действия в этом случае.

Однако самым значительным судебным процессом, который все еще ждет против СМИ за непрерывную трансляцию лжи о выборах 2020 года, является дело Smartmatic против Fox News и ее материнской компании, Fox Corporation, которое начнется в суде в следующем году.

"Теперь мы с нетерпением ждем нашего судебного дня против Fox и Fox News за их кампанию по распространению дезинформации", - сказал Коннолли, адвокат Smartmatic, в своем заявлении в четверг.

Fox News утверждает, что они сообщали "очень актуальные события" в то время и не клеветали на компанию.

Newsmax выразил удовлетворение конфиденциальным урегулированием дела о Smartmatic, избежав возможных финансовых обязательств, которые могли бы повлиять на их небольшую кабельную сеть. Адвокат Smartmatic, Эрик Коннолли, признал соглашение, подчеркнув, что обманывать общественность имеет последствия, и они продолжат добиваться ответственности.

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