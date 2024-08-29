- Наименьший уровень инфляции с апреля 2021 года

Инфляция цен в Рейнланд-Пфальце достигла самого низкого уровня за три с половиной года в августе, согласно данным Статсбюро земли в Бад-Эмс. В этом месяце темпы инфляции составили 2,1%, что является самым низким показателем с апреля 2021 года. В июне этот показатель составлял 2,6%.

Цены на энергоносители сыграли значительную роль в снижении инфляции в августе, по мнению аналитиков. Цены на минеральные масла снизились на 8% по сравнению с предыдущим годом. Это, скорее всего, связано с улучшением цен на нефть и укреплением евро по отношению к доллару США, согласно заявлению. Потребители смогли сэкономить 5,3% на счетах за электроэнергию по сравнению с прошлым годом. Однако стоимость отопления увеличилась на 35,8%.

Цены на продукты питания в августе были на 2% выше, чем год назад. В частности, цены на растительные масла и жиры выросли на 17,8%. Аналитики связывают этот рост с существенным увеличением цен на оливковое масло в результате неурожая в Южной Европе. Базовая инфляция, не учитывающая цены на продукты питания и энергоносители, немного снизилась в августе и составила 2,8%, по сравнению с 3,1% в июле.

Снижение цен на энергоносители, в том числе на минеральные масла и счета за электроэнергию, существенно способствовало снижению инфляции в августе. Несмотря на это, цены на продукты питания выросли на 2%, в основном из-за существенного роста цен на растительные масла и жиры на 17,8%, что связано с неурожаем и ростом цен на оливковое масло.

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