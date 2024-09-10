- Найдено: лезвия, наклеенные на рабочее место Уивера

Неизвестные злоумышленники дважды атаковали район Борде, наклеивая стикеры, которые закрывали острые режущие инструменты. Стикеры были замечены на дорожном знаке в Вайферлингене, как сообщает полиция. 21 августа ученики ближайшей школы в Оебисфельде заметили похожие стикеры на фонарном столбе. Власти предупредили, что воздействие на готовые стикеры может привести к серьезным ранениям.

В обоих случаях стикеры были украшены эмблемой футбольного клуба Эйнгештрассе Брауншвейг. Ведется расследование, чтобы установить, связаны ли эти инциденты. Власти начали процедуры по обвинению в причинении опасности для жизни.

Стикер, найденный на дорожном знаке в Вайферлингене, был идентичен тому, что был на фонарном столбе в Оебисфельде, оба отображали дорожные знаки. Власти посоветовали общественности быть осторожными при приближении к любым необычным стикерам на дорожных знаках или фонарных столбах.

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