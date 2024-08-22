Найденное тело принадлежит бизнесмену Майку Линчу с затонувшей яхты.

После крушения роскошной яхты "Байезиан" у берегов Сицилии спасатели извлекли изнутри пятого трупа. Им оказался британский businessman Майк Линч. Его 18-летняя дочь по-прежнему числится пропавшей без вести.

После морской трагедии профессиональные дайверы подняли тело Линча со дна затонувшей яхты, которая находится на глубине 50 метров. Яхта "Байезиан" - это роскошное британское судно, которое теперь покоится на океанском дне. Кроме Линча и его дочери, 15 других человек остались невредимыми, в то время как жизни шести других были унесены, в том числе повар судна и две пары.

В среду днем некоторые британские и итальянские СМИ сообщили, что тело Линча было найдено, но эта информация впоследствии оказалась не подтвержденной. К тому времени, когда был составлен этот отчет, любые надежды на выживших в воздушном кармане были погашены.

Теории о причине катастрофы

Пассажиры и экипаж, похоже, были застигнуты врасплох надвигающейся бурей. Точная последовательность событий, приведшая к катастрофе, остается загадкой. Раненый капитан прошел длительный допрос со стороны итальянской полиции, которая цитировала его слова: "Мы не ожидали этого". Однако некоторые сомневаются в этой версии.

"Байезиан" якобы затонул менее чем за 60 секунд, что озадачило экспертов. Возможные объяснения включают открытый люк во время огромной волны или неправильно отрегулированную центральную балластную систему, которая регулирует осадку судна.

"Байезиан" мог похвастаться системой, способной вдвое уменьшить его осадку. При нормальных условиях плавания у него была осадка 10 метров с расширенным центральным балластом. Эта особенность помогала противодействовать enormous forces, оказываемые небоскребоподобным мачтом. Однако уменьшение осадки до примерно 4 метров - например, для входа в гавань - могло бы стать фатальным для судна.

56-метровая, уникальная "Байезиан" с 75-метровым алюминиевым мачтом принадлежала семье Линч. Пожарная служба подтвердила, что затонувшее судно лежит на боку на океанском дне, что осложняет поиски. Для спасательной миссии также использовался дистанционно управляемый подводный аппарат.

"Британский Билл Гейтс" собирался отмечать свое оправдание

Линч, которого британские таблоиды часто сравнивали с Биллом Гейтсом, продал свою компанию по производству программного обеспечения Autonomy американской корпорации Hewlett-Packard в 2011 году за астрономическую сумму в 11 миллиардов долларов. К сожалению, эта сделка стала одной из худших в истории технологий в Силиконовой долине.

Линча и бывшего финансового директора Стива Чемберлена, которого недавно сбил автомобиль во время бега, обвиняли в обмане Hewlett-Packard относительно финансового положения Autonomy. Однако присяжные в Сан-Франциско оправдали обоих.

Поиски дочери Линча, британской гражданки, продолжаются среди обломков "Байезиан". Роскошная британская яхта теперь покоится в своей водной могиле у берегов Италии, напоминая о трагическом инциденте.

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