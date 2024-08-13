Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиДВД

Наиболее высокий уровень лесных пожаров ожидается в Северной Саксонии

В Саксонии жарко и сухо. Это также сказывается на пожароопасности в лесу.

 and  Anthony Ross
Время чтения 1 минута
В зоне риска лесные пожары в Саксонии.
В зоне риска лесные пожары в Саксонии.

- Наиболее высокий уровень лесных пожаров ожидается в Северной Саксонии

Засуха и жара повышают риск лесных пожаров в Саксонии. По прогнозу немецкой службы погоды (DWD) и лесного управления Саксонии, в среду в северных регионах штата будет достигнут самый высокий уровень опасности 5. Во вторник в северных частях штата уже действовал уровень опасности 4. Начиная с ночи четверга, DWD прогнозирует дожди и грозы, которые должны облегчить ситуацию.

В Саксонии существует пять уровней опасности лесных пожаров. Уровень 1 указывает на очень низкую опасность, в то время как уровень 5 указывает на очень высокую опасность. Во время уровней 4 и 5 рекомендуется избегать пораженных лесных районов. Те, кто все еще находится в лесу, не должны покидать основные тропы. Районы могут налагать дополнительные ограничения.

Немецкая служба погоды (DWD) и лесное управление Саксонии совместно выпустили прогноз, в котором говорится, что в среду в северных регионах Саксонии будет достигнут уровень опасности 5, указывающий на очень высокую опасность лесных пожаров. Несмотря на предстоящие дожди и грозы, начиная с ночи четверга, как прогнозирует DWD, individuals are advised to avoid forest areas during levels 4 and 5, and if still present, they should not leave the main paths to minimize the risk.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Писториус в режиме боевой готовности: будьте бдительны
Федеральные земли Германии

Писториус в режиме боевой готовности: будьте бдительны

Происшествие на базе Люфтваффе в Кёльне - Вахне вызывает несколько ведомств безопасности. Теперь министр обороны Пisztorius реагирует на сигнал о диверсии.

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно
Для со-председателя БСВ, Амиры Мохамеда Али, широкое развёртывание американского оружия в Германии...
Федеральные земли Германии

Сопредседатель BSW: американские ракеты в Германии - это красная линия

Союз во главе с Сахрой Вогенкнехт, согласно со-замкому, не войдёт ни в одно правительство, которое терпит развертывание американских средне którym ракет. Также сделано ясное заявление по поводу AfD.

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно
У 14-летнего подростка в Северном Рейне-Вестфалии тяжелое положение - он ввязался в потасовку с...
Федеральные земли Германии

13-летний мальчик наносит вред другим мальчикам, угрожая их жизни.

Подросток 14 лет борется за жизнь в Северном Рейне-Вестфалии после спорной ситуации с другим подростком вечером. Полиция быстро идентифицировала подозреваемого - 13-летнего подростка.

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно

Последние

Амос демонстрирует лист печенья в своем домашнем офисе в районе Ланикай в Каилуа, Гавайи, в 2007...
Экономика

Уолли Эмос, основатель печенья "Слаженный Эмос", умер в 88 лет, сообщают СМИ.

Уолли Эмос, основатель печенья "Слаженный Эмос", умер в 88 лет, сообщают СМИ. The New York Timesсообщил, что Амос скончался во вторник в своем доме в Гонолулу, и его дети сказали изданию, что причиной смерти стали осложнения деменции. Амос открыл свою пекарню в 1975 году на Сансет-бульваре в Лос-Анджелесе,

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно
Бывший Президент Дональд Трамп говорит в Эшвилле, Северная Каролина, в среду.
Политика

Проверка фактов: Трамп ложно обвинил Харриса и Байдена в том, что они солгали о 35 долларах инсулина

Бывший президент Дональд Трамп в своей речи в среду повторил ложные утверждения, которые он делал ранее. Одним из них было заявление об ценах на инсулин для пожилых людей.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Salehi стал главным голосом антиправительственного protesters в Иране во время акций протеста...
Главные темы

Иранский рэпер-диссидент Тумадж Салехи освобожден от обвинения после отмены смертного приговора

Салехи, иранский диссидентский рэпер, спасшийся от смертной казни этим летом, полностью оправдан по первоначальным обвинениям судом низшей инстанции в Иσφahan.

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно