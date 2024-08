- Наиболее высокий уровень лесных пожаров ожидается в Северной Саксонии

Засуха и жара повышают риск лесных пожаров в Саксонии. По прогнозу немецкой службы погоды (DWD) и лесного управления Саксонии, в среду в северных регионах штата будет достигнут самый высокий уровень опасности 5. Во вторник в северных частях штата уже действовал уровень опасности 4. Начиная с ночи четверга, DWD прогнозирует дожди и грозы, которые должны облегчить ситуацию.

В Саксонии существует пять уровней опасности лесных пожаров. Уровень 1 указывает на очень низкую опасность, в то время как уровень 5 указывает на очень высокую опасность. Во время уровней 4 и 5 рекомендуется избегать пораженных лесных районов. Те, кто все еще находится в лесу, не должны покидать основные тропы. Районы могут налагать дополнительные ограничения.

Немецкая служба погоды (DWD) и лесное управление Саксонии совместно выпустили прогноз, в котором говорится, что в среду в северных регионах Саксонии будет достигнут уровень опасности 5, указывающий на очень высокую опасность лесных пожаров. Несмотря на предстоящие дожди и грозы, начиная с ночи четверга, как прогнозирует DWD, individuals are advised to avoid forest areas during levels 4 and 5, and if still present, they should not leave the main paths to minimize the risk.

Читайте также: