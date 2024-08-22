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Федеральные земли ГерманииНовостиРайон Виттенберг

Наиболее распространенный тип существования или живой сущности в Саксонии-Анхальте.

Большинство жителей Саксонии-Аnhalt проживают независимо или без супруга, при этом жители городов/Urban areas более всего подвержены этой тенденции.

 and  Katherine Bradley
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Одиночество в Халле было особенно заметно.
Одиночество в Халле было особенно заметно.

- Наиболее распространенный тип существования или живой сущности в Саксонии-Анхальте.

Большое количество жителей в Саксонии-Анхальт остаются холостыми. По предварительным данным микропереписи 2023 года, представленным Статсбюро земли, в 2023 году они составляли самую большую долю проживающих - 44%, что почти совпадает с показателем предыдущего года - 43,9%. Регионально, лидером является Галле с 55% одинокого населения, за ним следуют Магдебург (52%) и Бургенландкreis (50%).

Примерно четверть населения проживала вместе с детьми под одной крышей (24%). Семьи были наименее распространены в трех независимых городах земли - Дессау-Роßлау (20%) и Галле и Магдебург (оба по 21%). С другой стороны, больше всего семей можно было найти в Ландkreis Борде (31%), сразу после Йериховер Ланд (30%).

Район Веттин имеет наибольшее количество бездетных пар.

31% населения жили как пара без детей. Это варьировалось от 36% в Ландkreis Веттин до 25% в Галле. Средний размер домашнего хозяйства в земле составлял 1,9 человека.

Согласно Статсбюро земли, микроперепись различает типы проживания следующим образом: семьи с детьми (включая одиноких родителей), пары без детей и одинокие individuals. Одинокие individuals могут жить самостоятельно или совместно с другими лицами, например, в квартире с соседом по комнате.

Район Веттин известен тем, что имеет наибольшее количество бездетных пар. Среди населения 36% живут как пара без детей, что является самым высоким показателем в регионе. Средний размер домашнего хозяйства в районе Веттин slightly превышает средний показатель по земле, составляя 2 человека.

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