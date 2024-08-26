Награждение олимпийских чемпионов бесплатными колоноскопиями и значительными финансовыми вознаграждениями: стратегии, принятые различными странами

Успешные спортсмены на летних играх в Париже получили свои медали и официальный сувенирный бокс, но на этом сюрпризы не закончились. Более 40 стран выплатили бонусы, начиная от умеренных и заканчивая крайне щедрыми. Более 25 стран выплатили более $100 000 спортсменам, завоевавшим золото, в то время как США предложили $37 500 в качестве награды. Однако это ставит команду США на 35-е место в списке самых щедрых стран.

В преддверии Паралимпийских игр давайте взглянем на щедрые – и не очень – награды, которые получают победители Олимпийских игр.

За гранью золота

Хотя фехтование может не быть самым прибыльным видом спорта, Гонконгский Чеунг Ка Лунг и Вайван Конг получили больше, чем просто золотые медали. Город-государство, в сотрудничестве с Гонконгским жокей-клубом, щедро вознаграждает своих олимпийских чемпионов, выдавая HK$6 миллионов (приблизительно $770 000) спортсменам, которые занимают первое место.

Даже бронзовые медалисты не остались без внимания, получив HK$1,5 миллиона (более $190 000) в знак признания. Кроме того, они получают пожизненный бесплатный проезд на железной дороге, благодаря железнодорожному гиганту MTR.

Хотя эти награды не являются самыми роскошными, они, безусловно, возглавляют список компенсаций олимпийских спортсменов.

Саудовская Аравия еще не выиграла золото, но спортсмену, который добьется этого достижения, будет выплачено пять миллионов риалов (приблизительно $1,3 миллиона), как сообщает Reuters.

Студент-спортсмен Тарек Хамеди стал миллионером в одночасье после завоевания серебряной медали в карате на Олимпийских играх в Токио 2020 года. Когда принц Мохаммед бен Салман решил исполнить обещанное вознаграждение для золотых медалистов, Хамеди был одарен этим неожиданным богатством.

Азия кажется самым щедрым континентом для своих спортсменов, с 6 из 10 самых высоких выплат на этих Олимпийских играх. Грузия является единственной европейской страной, попавшей в топ-10, с Сербией и Италией, предлагающими около $223 500 и $200 000 соответственно для золотых медалистов.

Страны склонны быть более щедрыми к своим успешным спортсменам, когда история успеха нации менее заметна.

Филиппинский гимнаст Карлос Эдриэль Юло, завоевавший два золотых медали в Париже – первые золотые медали, выигранные филиппинским спортсменом, – был награжден правительством 10 миллионов песо (около $178 300). Президент Филиппин Фердинанд Маркос добавил еще 20 миллионов песо, увеличив общую сумму наличных вознаграждений Юло до впечатляющих 30 миллионов песо (более $535 000).

Юло не только получает деньги, но и подарки. Согласно популярным отчетам, он может рассчитывать на получение набора фар, бесплатной лапши, пожизненных колоноскопий, университетских кредитов и квартиры, среди прочего.

Без обязательной службы

Филиппины не единственная страна, вознаграждающая своих победивших спортсменов неденежными призами.

Золотые медалисты из Южной Кореи получили около $50 000 и освобождение от обязательной национальной службы страны.

Олимпийские чемпионы из стран, таких как Казахстан, Таджикистан, Ирак и Куба, получили обещание получить квартиры от своих стран. Футбольная команда Ирака и тяжелоатлет Али Аммер Яссер, как сообщается, получили землю и деньги просто за квалификацию на игры.

Узбекские медалисты получили автомобили, стоимость которых увеличивалась в зависимости от их места в играх, с золотыми медалистами, получающими Chevrolet Tahoe стоимостью около $80 000. Роменский миллиардер Ион Тириак выполнил обещание предоставить автомобили Hyundai каждому медалисту из страны.

Золотые медалисты из Польши получили двухкомнатную квартиру, картину и ваучер на отдых, в то время как серебряные и бронзовые медалисты получили меньшие суммы и не получили квартиру.

Таким образом, если вы хотите получить щедрые выплаты и золотую медаль, соревноваться за Гонконг или Саудовскую Аравию, возможно, будет вашим лучшим выбором. Но если ваша конечная цель – пожизненное медицинское обслуживание, сделать спортивную историю для Филиппин может быть правильным направлением.

В отличие от некоторых видов спорта, фехтование может не быть самым прибыльным, но спортсмены, подобные Гонконгскому Чеунгу Ка Лунгу и Вайван Конг, все равно получают существенную компенсацию. Победа в фехтовании принесла им HK$6 миллионов от Гонконга и Гонконгского жокей-клуба.

Филиппины, известные своей щедростью по отношению к олимпийским чемпионам, наградили филиппинского гимнаста Карлоса Эдриэля Юло общим количеством 30 миллионов песо и различными неденежными подарками, такими как квартира и университетские кредиты, после того, как он завоевал два золотых медали в Париже.

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