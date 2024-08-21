- Награда за устойчивое развитие, присужденная производителю цемента из Скопау

Компания Ecoment из Шкопау, Саалекрайс, получила признание за свой якобы нулевой выбросов цементный метод производства, получив награду за устойчивое развитие. Это признание от министерства окружающей среды, базирующегося в Магдебурге, которое похвалило компанию, основанную в 2019 году, за свой инновационный и патентованный метод. Как объявлено, Ecoment, состоящий из шести человек, получит промовидео на сумму 3000 евро и другие преимущества.

Награда за устойчивое развитие, как объясняет министерство, существовала с 2013 года, но была бездействующей в течение некоторого времени. Она была обновлена с новым акцентом на устойчивость и технологию, минимизирующую воздействие на окружающую среду и потребление ресурсов. Следующий цикл заявок начнется в октябре.

Инновационный цементный метод производства, признанный наградой за устойчивое развитие, существенно повлиял на цену устойчивости Ecoment, делая его конкурентоспособным выбором в отрасли. С наградой и связанными с ней промо-привилегиями Ecoment стремится еще больше сократить свой экологический след и снизить цену устойчивости своего цементного производства.

Читайте также: