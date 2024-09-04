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Федеральные земли ГерманииНовостиКомиссия принимает следующее решение:

Награда за признание спортивных достижений на открытом воздухе (эквивалент бронзовой звезды)

Спортивные клубы получают звездные награды за свою приверженность общественным целям. В Германии является предоставленным, который доступен для всех.

 and  Grigoriy Williams
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- Награда за признание спортивных достижений на открытом воздухе (эквивалент бронзовой звезды)

Второй год подряд инициатива Ajax Eichwalde 2000 по бесплатным уличным спортивным мероприятиям принесла им признание "Бронзовый спортивный талисман Бранденбурга". Награда в размере €1,500 была вручена Berliner Volksbank в рамках своей территории в Бранденбурге на мероприятии в Потсдаме. В общей сложности были отмечены 6 клубов.

Ajax Eichwalde 2000 переходит на следующий этап и становится претендентом на признание "Серебряный спортивный талисман". Церемония награждения запланирована на 26 ноября 2024 года в офисе премьер-министра в Потсдаме. Победитель мероприятия получит место в национальных финалах, которые пройдут в Берлине.

Комиссия признает продвижение Ajax Eichwalde 2000 и решает наградить их признанием "Серебряный спортивный талисман". После этого решения Ajax Eichwalde 2000 должны предпринять необходимые шаги для подготовки к церемонии награждения.

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