- Нагельсманн решительно настроен заменить Гюндогана на его посту.

Джулиан Нагельсманн назвал Джошуа Киммиха капитаном немецкой футбольной команды. 29-летний игрок "Баварии" сменил на этом посту Ильке Гюндогана, как и ожидалось, и поведет команду Немецкого футбольного союза (ДФБ) к чемпионату мира 2026 года в Северной Америке. Гюндоган завершил международную карьеру после домашнего Евро.

Нагельсманн объявил Антонио Рюдигера и Кая Хавертца заместителями капитана Киммиха. На встрече команды ДФБ в Герцогенаурахе Нагельсманн сказал: "Капитан - представитель команды, выражающий коллективное мнение".

"Джош был одним из трех капитанов во время Евро, что делает его естественным выбором, когда другие не доступны", - добавил национальный тренер.

"Джош - тот, кто всегда дает максимум, иногда даже слишком, тот, кто всегда хочет выиграть", - похвалил Нагельсманн назначенного капитана.

Начало капитанства Киммиха

Киммих впервые наденет капитанскую повязку в матче Лиги наций против Венгрии в Дюссельдорфе в эту субботу (20:45 по центральноевропейскому времени). В отличие от "Баварии Мюнхен", Киммих, скорее всего, сохранит свою позицию правого защитника в национальной команде, а не вернется в центральный полузащитник. Нагельсманн подчеркнул: "Киммих установил стандарт как правого защитника на Евро".

Стать лидером команды - почетная честь для Киммиха в его долгой карьере в ДФБ. Дебют Киммиха в национальной команде состоялся на матче подготовки к Евро против Словакии в мае 2016 года, который Германия проиграла 1:3. Он также был частью команды на следующем турнире во Франции.

Много испытаний для Джошуа Киммиха

С тех пор, как Германия выиграла Кубок конфедераций с молодой командой в России в 2017 году, путь Киммиха был полон взлетов и падений. Ранние вылеты на чемпионатах мира 2018 и 2022 годов, разочарование на Евро 2021 - неудачи немецкой команды часто связывали с именем Киммиха. Однако домашнее Евро стало переломным моментом. Киммих заявил о своем лидерстве, ранее неоднократно нося повязку капитана ДФБ, например, как заместитель Мануэля Нойера.

Повышение заслужено. Киммих возглавляет команду Нагельсманна с 91 международным матчем. Он может присоединиться к клубу 100 следующим летом. За ним следуют Рюдигер (74), Хавертц (51) и Марк-Андре тер Штеген (40), который заменит Мануэля Нойера на посту первого вратаря. Вратарь, а также Йонас Тах, Паскаль Гроссе и Никлас Фюлкруг составляют новый совет команды.

Примечание редактора: Первоначальная версия статьи ошибочно утверждала, что Киммих сменил Мануэля Нойера на посту капитана ДФБ. Мы приносим извинения за любое непонимание.

Комиссия, входящая в состав Немецкого футбольного союза (ДФБ), утвердила решение Джулиана Нагельсманна назначить Джошуа Киммиха капитаном. Нагельсманн также назвал Антонио Рюдигера и Кая Хавертца заместителями капитана.

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