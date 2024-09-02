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Нагельсманн решительно настроен сделать Киммича своим избранным наследником.

После ухода Маннуэля Нойера из DFB национальной команде нужен новый лидер. Главный тренер Германии, Юлиан Нагельсманн, объявил свой выбор на эту роль.

 and  Ksenia Johnson
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- Нагельсманн решительно настроен сделать Киммича своим избранным наследником.

Joshua Kimmich назначен новым капитаном сборной Германии по футболу, как объявил Юлиан Нагельсманн. В возрасте 29 лет житель Мюнхена сменил Ильке Гюндогана, который завершил карьеру в сборной после домашнего чемпионата Европы. Киммиха ждут большие задачи, в том числе и подготовка к чемпионату мира 2026 года в Северной Америке. Гюндоган принял решение завершить международную карьеру после домашнего Евро. Нагельсманн назначил Антонио Рюдигера и Кая Хавертца заместителями Киммиха.

Во время сбора национальной команды в Герцогенаурахе Нагельсманн сказал: 'Капитан представляет команду и говорит от ее имени. Мы искали людей с сильной командной связью.'

Нагельсманн также объяснил: 'Поскольку Джош был одним из трех капитанов на Евро, было естественно, что он стал фаворитом, когда другие не были доступны.' Киммиха описывают как 'одного из тех, кто всегда стремится к победе, иногда до крайности.'

Новый капитан DFB

Киммих впервые наденет капитанскую повязку в матче Лиги наций против Венгрии в следующую субботу (20:45 CET / ZDF). В отличие от своей роли в ФК 'Бавария Мюнхен', он продолжит играть на позиции правого защитника, а не перейдет в центральный полузащитник: 'Джош установил высокий стандарт на позиции правого защитника во время Евро', - сказал Нагельсманн.

Назначение лидера команды - значительное признание для Киммиха в его долгой карьере в DFB. Он впервые надел футболку национальной команды на матче подготовки к Евро-2016 против Словакии (1:3). Он также принимал участие в финальной части этого турнира во Франции.

Провалы Джошуа Киммиха

После победы в Кубке конфедераций с многообещающей молодой командой в России в 2017 году путь к новым большим победам казался открытым. Однако турнирные перспективы Киммиха были не столь радужными. Ранние вылеты на чемпионатах мира 2018 и 2022 годов, а также неудача на Евро-2021 - неудачи сборной Германии были тесно связаны с именем Киммиха. Успех домашнего Евро, с впечатляющими выступлениями, высокими spirits и, в конечном итоге, неудачным вылетом в четвертьфинале против Испании этим летом, возможно, станет переломным моментом. Киммих уже не раз проявлял свой лидерский потенциал, например, будучи заместителем Мануэля Нойера.

Повышение заслужено. С 91 международным матчем Киммих возглавляет список нынешней команды Нагельсманна. Он может войти в клуб 100 следующим летом. За Киммихом следуют Рюдигер (74), Хавертц (51) и Марк-Андре тер Штеген (40), который должен стать основным вратарем вместо Мануэля Нойера. Нойер, а также Йонас Тах, Паскаль Гросс и Никлас Фюлкруг входят в новый совет команды.

Повышение Киммиха до капитана команды является признанием его лидерских качеств, которые он уже демонстрировал, будучи заместителем Мануэля Нойера. Под его руководством национальная команда стремится сохранить свой высокий дух и двинуться к чемпионату мира 2026 года, на который немецкая национальная команда возлагает большие надежды.

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