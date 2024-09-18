Нагельсманн предупреждает: "Этот подход не принесет результатов"

Следуя за выходом Германии из Еврозоны, всего несколько часов спустя Юлиан Нагельсманн произнес трогательную речь, призывающую к национальному единству. Теперь, будучи национальным тренером, Нагельсманн вновь призывает к единству и выражает предупреждение.

В разгар июля, после поражения Германии в четвертьфинале от Испании (1:2) на Евро, эмоциональный Юлиан Нагельсманн обратился к прессе. Вместо того чтобы сосредоточиться исключительно на поражении своей команды, Нагельсманн, который боролся со слезами, хотел передать более широкую идею, сказав: "Я уже говорил это раньше, надеюсь, эта страна понимает, что мы сильнее вместе." Он верил, что коллективно мы можем улучшить текущую ситуацию и не воспринимать все так мрачно.

Его вдохновляющая речь широко прозвучала, и теперь Нагельсманн укрепляет свое сообщение в интервью "Der Spiegel". Он выразил разочарование популярным немецким словом 'проблема', сказав: "Если я скажу это 500 раз в день, мы не продвинемся вперед." Он подчеркнул, что не пытается диктовать социальную структуру, а просто выражает свои мысли: "Я хочу, чтобы вещи происходили быстрее. Я хочу, чтобы мы просто пробовали вещи, чтобы увидеть, работают ли они".

В качестве примера Нагельсманн указал на дефицит квалифицированной рабочей силы в ресторанной индустрии, сказав: "Нет достаточно персонала, все жалуются. Почему бы не предложить 35-часовую рабочую неделю, обычно облагаемую налогом, со всеми часами свыше, которые являются налоговыми?" Он предложил внедрить подобные стимулы в других секторах, чтобы стимулировать быстрое действие и инновации.

В эпоху разделения Нагельсманн призывает общество объединиться: "Все поглощены своими телефонами, курируют свой бренд, чтобы зарабатывать деньги. Но сообщество, чувство единства, которое когда-то сделало Германию сильной, медленно угасает."

На Евро Нагельсманн также страстно говорил о единстве, сказав: "Единство, объединение для достижения чего-либо, невероятно важно. Вот как мы ценим красоту нашей страны, от пейзажей до культуры, а также возможности, которые у нас есть, когда мы держимся вместе." Он утверждал, что никогда не встречал человека, который добился бы большего в одиночку, чем с другими.

После своей июльской речи Нагельсманн получил множество приглашений, даже от видных политиков. Однако он отказался от всех из них, сказав: "Было бы самонадеянно с моей стороны верить, что я мог бы внести свой вклад в эти дискуссии. Я не знаю достаточно, и это не моя роль."

Нагельсманн, теперь как национальный тренер DFB, продолжает призывать к национальному единству, эхом отражая свои чувства с Евро. Во время интервью он выразил разочарование словом 'проблема' в немецком языке и призвал к более быстрому прогрессу и инновациям.

Воспоминая свое время на Евро, Нагельсманн подчеркнул важность единства, сказав, что это ключ к оценке красоты Германии и использованию возможностей в качестве нации.

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