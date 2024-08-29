Нагельсманн получит замену, а Сане и Рудигер останутся дома.

Следом за Евро футболист-менеджер Юлиан Нагельсманн добавил в команду свежее лицо – опорного полузащитника Ангело Штиллера из «ВФБ Штутгарт». Вызов Штиллера состоялся через 55 дней после поражения Германии от Испании в четвертьфинале, и он примет участие в предстоящих матчах Лиги наций против Венгрии 7 сентября в Дюссельдорфе и против Нидерландов 10 сентября в Амстердаме. Что касается капитанской должности, то пока не ясно, кто ее займет. Является ли фаворитом на эту позицию Йoshua Киммих, Нагельсманн объявит в понедельник во время командной встречи в Херцогенаурахе.

После ухода Тони Крооса и капитана Илькая Гюндогана Нагельсманну нужно заполнить две вакансии в полузащите. Тренер похвалил Штиллера за его впечатляющие прошлые выступления и текущую форму, сказав: «На данный момент достаточно изменить состав. В целом, мы были довольны игрой каждого игрока на Евро. Мы хотим дать команде Евро шанс блеснуть в первых послетурнирных матчах».

Отметим отсутствие защитника Антона Рюдигера, который сейчас отдыхает после напряженного лета, как и Лерой Сане. Сане, игрок «Баварии», должен избегать переутомления после операции на паху. Его клубный коллега Серж Гnabри не был возвращен в национальную команду, несмотря на свою впечатляющую форму в начале сезона. Александр Нюбель («Штутгарт») и Александар Павлович («Бавария Мюнхен») вернулись в состав из 23 человек, отсутствовали на Евро из-за болезни. Согласно планам, Терри Стьюген («ФК Барселона») займет место нового первого номерного голкипера после ухода Мануэля Нойера.

Германская команда сыграет в шести международных матчах в этом году, все из которых являются частью Лиги наций. Их соперниками будут Венгрия, Нидерланды и Босния-Герцеговина, дважды каждый до ноября. В настоящее время продано около 43 000 из 49 235 доступных билетов на матч против Венгрии.

Нагельсманн выразил необходимость заменить Тони Крооса и капитана Илькая Гюндогана в полузащите, упомянув, что Ангело Штиллер, с его впечатляющими выступлениями и текущей формой, является потенциальным кандидатом. Национальная футбольная команда, отсутствующая на некоторых ключевых позициях, таких как Антон Рюдигер и Лерой Сане, из-за периодов восстановления и травм, вернула Александра Нюбеля и Александара Павловича в состав на предстоящие матчи Лиги наций.

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