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Нагельсманн получает новый опцион, оставляя Сане и Рудигера.

 and  Viktoria Klein
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Нагельсманн получает новый опцион, оставляя Сане и Рудигера.

После чемпионата Европы главный тренер национальной футбольной команды Юлиан Нагельсманн пригласил всего одного новичка – полузащитника Ангело Стиллера из «ВФБ Штутгарт». Стиллер получил вызов через 55 дней после разочаровывающего поражения в четвертьфинале против Испании на матчи Лиги наций против Венгрии (Дюссельдорф, 7 сентября) и Нидерландов (Амстердам, 10 сентября). Тренер Нагельсманн еще не принял решение о капитанстве.

После ухода Тони Крооса и Ильке Гюндогана Нагельсманну нужно найти им замену в полузащите, сказал он. Подчеркнув «солидные выступления» Стиллера, тренер решил не делать радикальных изменений. «Пока мы не нуждаемся в существенных изменениях в составе», – заявил Нагельсманн, выразив удовлетворение выступлениями команды на чемпионате Европы. Он добавил: «Мы хотим дать нашей команде Евро еще один шанс блеснуть в первых матчах после турнира».

Защитник Антонио Рюдигер взял перерыв, чтобы восстановиться после напряженного лета. Как и Лерой Сане, который недавно перенес операцию на паху, игроку «Баварии» Рюдигеру предоставлено время на восстановление. Вернувшиеся в команду игроки – голкипер Александр Нюбель из Штутгарта и Александар Павлович из «Баварии Мюнхен», оба пропустили чемпионат Европы из-за проблем со здоровьем.

В понедельник команда соберется на базе Adidas в Герцогенаурахе, где тренер Нагельсманн, как ожидается, официально объявит, кто следующий за Гюндоганом в капитанской повязке. Барселонский вратарь Марк-Андре тер Штеген считается новым первым номером после ухода Мануэля Нойера. К матчу против Венгрии продано около 43 000 из 49 235 доступных билетов.

В следующих абзацах будут представлены планы команды на предстоящие матчи. Тренер Нагельсманн заявил, что в настоящее время команде не нужны существенные изменения в составе, и он хочет дать команде Евро еще один шанс блеснуть.

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