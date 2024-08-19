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Нагельсманн отдает дань уважения Гюндогану после его ухода из состава ФФБ

Илкай Гюндоган является ключевым связующим звеном для Юлиана Нагельсманна. После своего возвращения капитан получает исключительно лестные отзывы от менеджера национальной команды.

 and  James Williams
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- Нагельсманн отдает дань уважения Гюндогану после его ухода из состава ФФБ

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн высоко оценил Илкая Гюндогана как "исключительного лидера" после его ухода из состава немецкой футбольной команды. "Я очень ценил Илкая в качестве нашего капитана. Он часто выделялся сам, но еще чаще помогал другим сиять в национальной команде. Его отточенная техника и умные идеи будут очень не хватать", - сказал Нагельсманн в заявлении от Немецкого футбольного союза (DFB). Нагельсманн отметил, что ему бы очень хотелось продолжать сотрудничать с Гюндоганом, но понимает его решение.

Гюндоган, ныне игрок ФК "Барселона", завершает карьеру в сборной Германии после провала на домашнем чемпионате Европы. Гюндоган неожиданно заканчивает свою международную карьеру в возрасте 33 лет и после 82 матчей за Германию.

"Для меня и для нас он был важной связью, общение с ним было освежающим, даже за пределами футбола. Он умный, задумчивый и очень сопереживающий человек", - похвалил своего бывшего капитана Нагельсманн (37). Гюндоган показал "замечательную игру на Евро для футбола Германии, и его интеллект всегда вдохновлял и мотивировал меня, как и его контроль над мячом, его изобретательные и точные передачи".

Нагельсманн сожалеет о решении Гюндогана уйти из сборной Германии, сказав, "Его уход оставит пустоту и в нашем футболе, и в личных отношениях". Кроме того, интеллектуальные игры и сопереживательная натура Гюндогана были очень ценимы Нагельсманном, делая его уход еще более значительным.

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