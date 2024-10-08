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Нагельсманн назначил Буркарта заменой дебютанту Хаверцу.

 and  Lauren Adams
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Нагельсманн назначил Буркарта заменой дебютанту Хаверцу.

Джонатан Буркардт заменит Кая Хавертца в составе сборной Германии: Капитан Майнца выходит на замену Хавертцу, который не сможет принять участие в матчах Лиги наций против Боснии и Герцеговины и Нидерландов из-за травмы.

После Никласа Фюллькруга и Джамала Мусиала из национальной сборной Германии также выбыл Кай Хавертц. Как сообщает DFB, Хавертц, нападающий Арсенала, испытывает дискомфорт в левом коленном суставе. Его заменит Джонатан Буркардт, капитан Майнца, который впечатлил своими выступлениями в Бундеслиге и привлек внимание главного тренера сборной Германии Юлиана Нагельсманна.

На роль центрфорварда вместо Фюллькруга из Вест Хэм Юнайтед в состав сборной DFB на матч 20 октября (20:45 по CET/RTL) в Зенице и матч 14 октября (20:45 по CET/ZDF, оба доступны в live-ticker ntv.de) против Нидерландов в Мюнхене включен Тим Кляйндиенст из Боруссии Мёнхенгладбах. Вместо Мусиала в составе национальной команды выступает Ями Левинг из Штутгарта. Сборная встретится в Герцогенаурахе в понедельник.

Буркардт, 24-летний нападающий, забил два гола в матче против недавно promuvedшего в Бундеслигу FC St. Pauli, что помогло Майнцу одержать победу со счетом 3:0. На данный момент в этом сезоне Буркардт, победитель чемпионата Европы U21 2021 года, забил в общей сложности пять голов. Ранее тренер Буркардта Бо Хенриксен призвал к его номинации. "Если Германия хочет лучших нападающих в мире, Джони не может быть обойден", - отреагировал Хенриксен на вопрос о потенциале Буркардта в национальной сборной.

В субботу Хавертц сыграл полные 90 минут против FC Southampton в английской Премьер-лиге и забил победный гол в матче со счетом 3:1. Под руководством Нагельсманна Хавертц, 25-летний нападающий, был регулярным игроком стартового состава национальной сборной, играя в атакующем полузащите за нападающим.

В свете дискомфорта в колене Хавертца сборная Германии решила вызвать Джонатана Буркардта в качестве замены. Буркардт, капитан Майнца, впечатляет своими выступлениями в Бундеслиге и привлек внимание Нагельсманна.

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