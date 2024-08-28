- Надзорный орган ввел различные стратегии по борьбе с незаконной игорной деятельностью в Берлине-Фридрихшайне.

Правоохранители, таможенные и сотрудники службы общественной безопасности провели рейд в Берлине-Фридрихсхайн, чтобы пресечь нелегальные игровые заведения. В один из вторников они изъяли, по меньшей мере, один игровой автомат из заведения на Frankfurter Allee, как сообщает корреспондент dpa. Были проверены дополнительные места. Представитель федерального ведомства по борьбе с зависимостями, принимавший участие в операции, объяснил, что рейд был проведен в связи с сообщениями о нарушениях закона о азартных играх.

Офицеры передали изъятый игровой автомат местному полицейскому управлению для дальнейшего расследования. После рейда полиция вынесла предупреждения нескольким заведениям в районе о строгом соблюдении закона об азартных играх.

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