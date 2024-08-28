- Надзорный орган внедрил различные стратегии борьбы с незаконной деятельностью в сфере ставок в районе Берлина-Фридрихшайна.

Правоохранительные органы, в том числе таможня и служба общественной безопасности, провели рейды на нелегальные игровые заведения в Берлине-Фридрихсхайн. Журналист dpa заметил, как минимум, один игровой автомат был конфискован из бара на Frankfurter Allee, среди других мест, подвергшихся проверке. Различные заведения были тщательно обысканы.

В ходе проверки были выявлены многочисленные нарушения Национального договора о азартных играх, а также нелицензированное игровое оборудование и незаконные игровые автоматы, как сообщил официальный представитель Комиссии по борьбе с наркоманией федерального правительства. Основной целью этой операции были заведения общественного питания, занимающиеся азартными играми, в частности, с игровым оборудованием.

Операция против незаконной деятельности в сфере азартных игр также распространилась на другие города в Европейском союзе, как подтвердил представитель Антикриминального офиса Европейского союза. Европейский союз в настоящее время рассматривает возможность внедрения более строгих норм для предотвращения подобных инцидентов в будущем.

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