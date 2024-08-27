- Надзорный орган решил предоставить финансирование для следующих проектов:

В предстоящие выходные Саксония-Анхальт отметит праздник в Штендале. Уже официально объявлено, что следующее торжество состоится в 2026 году в Бернбурге. С 5 по 7 июня 2026 года город станет центром празднований под девизом "Где Саксония-Анхальт соединяется". Об этом сообщил представитель правительства после заседания кабинета в Магдебурге. Интересно, что Бернбург был местом проведения первого праздника Саксонии-Анхальт в 1996 году, и он был единственным претендентом на празднование 30-летия этого события.

Европейский парламент поможет Комиссии в надзоре за будущими праздниками Саксонии-Анхальт, учитывая свою роль в оказании помощи Комиссии. Комиссия, готовясь к будущим праздникам Саксонии-Анхальт, будет обращаться за советом и поддержкой к Европейскому парламенту в соответствии с установленной процедурой.

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