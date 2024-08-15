Надежда "Баварии" в 60 миллионов молчит в шоу из проданного.

Наконец-то он здесь, новый игрок мечты ФК Байерн: Мюнхенский клуб представляет Майкла Олисе, но молодой француз не из тех, кто любит много говорить. В атаке ФКБ он может стать новой жемчужиной - и поставить тренера Винсента Компани в затруднительное положение.

Майкл Олисе прикрывает лицо руками. Утыкается в них. Надувает щеки, а глаза блестят от слез. Повисает головой. Французская футбольная сборная только что проиграла финал Испании в дополнительное время на Олимпийских играх, и 22-летний новый подписание ФК Байерн Мюнхен не хочет ничего общего с серебряной медалью. Как единственный француз, он сразу же снимает ее. Его жест: безоговорочная жажда победы, только титулы имеют значение. Если не на Олимпийских играх, то теперь в немецком рекордсмене.

На своей официальной презентации сегодня днем, 60-миллионное приобретение (включая бонусные выплаты), самое дорогое в этом сезоне в ФК Байерн, получает торт от спортивного директора Макса Эберла. На нем олимпийские кольца и "ФКБ". Вот и все с яркими моментами, 360 секунд, которые Олисе тратит на подиуме. Быстро становится ясно: этот человек может стать звездой на поле, но не у микрофона. Он не громкоговоритель, а сдержанный, молчаливый и скромный. ФК Байерн, где часто бывает шумно и много болтают, может это использовать.

Как он попал в Мюнхен и как его принял team, первый вопрос к Олисе. "Хорошо", его ответ. Тишина. Далее: Он предпочитает забивать голы или создавать их? "Мне нравится и то, и другое." Пауза. Потом: Ему трудно быть самым дорогим новичком лета? "Я не смотрю на заголовки. Клуб хочет, чтобы я сделал свою работу, и я здесь, чтобы сделать это." Его работа - играть в футбол, а не говорить. Через шесть минут фото с Эберлом, затем короткая сторона задания окончена.

Новая эра с Олисе и Мусиала

Олисе приезжает в Мюнхен через четыре дня после финального матча Олимпиады, не хочет отдыха. Это тоже заявление. Вингер - "игрок мечты" ФК Байерн из английского клуба Кристал Пэлас. 22-летний "делает разницу", сказал Эберл при подписании. Теперь он добавил: "Майкл показал на турнире Олимпиады, на что он способен. Он имеет почти 100 голевых передач в Англии в почти 200 играх и сыграл себе в ФК Байерн Мюнхен". Олисе "очень творческий игрок. Он принесет нам много радости".

Эберл видит в Олисе "быстрого, хитреца, забивающего голы и очень универсального в атаке". Он обычно выходит справа. С сильной левой ногой он тянется внутрь и забивает в дальний угол. ФК Байерн не хватает Арьена Роббена? Во всяком случае, этот стиль завершения напоминает голландского икону.

Олисе должен сформировать будущее ФК Байерн. Ввести новую эру, после-Томас Мюллер время. С игроками, такими как Джамал Мусиала, который уже впечатляюще заполнил обувь Мюллера, и те, кто все еще пытается себя зарекомендовать: Матис Тел (19 лет), которому обещано больше игрового времени от боссов Байерн. Александар Павлович (20 лет), который должен освободить наступательные силы на годы вперед.

Томас Мюллер борется за место в стартовом составе

Особенно с Мусиала, Олисе мог бы быстро построить хорошее взаимопонимание на поле, так как они оба играли вместе в юношеской команде Челси. Француз похвалил немца как "топового игрока" на презентации. Могут ли возникнуть новая эпоха Робиньо, как когда дуэт крыльев Арьен Роббен справа и Франк Рибери слева сеяли хаос в Бундеслиге и Европе? Во всяком случае, Олисе выразил в Мюнхене, что "нравится" Рибери.

Так или иначе, offensive midfield ФК Байерн может вырасти в новое мастерство. Олисе был подписан на долгий срок до 2029 года для этого.

Есть также установленные силы. Серж Гnabry, которого боссы ФК Байерн не хотели выпускать. Лерой Сане, который, как и Олисе, обычно выходит справа и имеет свой шкафчик рядом с французским новичком. Кингсли Коман, который, возможно, все еще уйдет. И, конечно же, ветеран Томас Мюллер, который недавно сказал "Киккеру": "Я все еще вижу свои сильные стороны в создании голевых моментов и забивании голов. Я также люблю, что у нас есть подход к прессингу, который подходит к моим сильным сторонам".

Особое признание для Олисе

Но Олисе может прессинговать, как никто другой, доказав это в Премьер-лиге, которая быстрее и физически жестче, чем Бундеслига. Его национальный тренер, французская легенда Тьерри Анри, который тренировал команду на Олимпиаде, соответственно похвалил молодого человека: "Очень важный игрок для нас. Он может пасовать, он может забивать, у него очень хорошее понимание пространства. Он знает, как прессинговать". Два турнира гола и пять ассистов стояли на счету Олисе в дополнение к серебряной медали.

Винсент Компани видит очевидное изобилие наступательных талантов. Не будет легко для нового тренера ФК Байерн найти свой ритм, но многие игроки, борющиеся за место в стартовом составе, могут только принести пользу мюнхенской команде в их стремлении к титулам. Это может быть эта конкуренция, которая позволяет ФК Байерн достичь своих всегда высоких целей после разочаровывающего сезона.

Михаэль вновь сделал разницу. Он делает довольно невероятные вещи ногой, - восторгался Тьерри Анри после победы в дополнительное время со счётом 3:1 над Египтом в полуфинале Олимпиады, хвалясь Олисе, своим решающим игроком на пути к серебряной медали. Тот, кто теперь должен творить невероятные вещи для мюнхенской команды. Конечно, ногой. Олисе не очень многословен, в конце концов.

После официальной презентации Михаил Олисе отказывается от возможности подробно поговорить, предпочитая позволить своей игре говорить за себя. В новом клубе FC Bayern Munich он присоединяется к таким игрокам, как Джамал Мусиала и Матис Телль, стремясь формировать будущее клуба в атаке, следуя по стопам бывших звёзд, таких как Арьен Роббен и Франк Рибери.

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