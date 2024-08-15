Перейти к содержанию
Вход Подписаться
СпортНовостиФК "Бавария"

Надежда "Баварии" в 60 миллионов молчит в шоу из проданного.

 and  Wendy Allen
Время чтения 3 минут
Михаэль Олисе получил торт от Макса Эберля, чтобы начать с ФК Бавария
Михаэль Олисе получил торт от Макса Эберля, чтобы начать с ФК Бавария

Надежда "Баварии" в 60 миллионов молчит в шоу из проданного.

Наконец-то он здесь, новый игрок мечты ФК Байерн: Мюнхенский клуб представляет Майкла Олисе, но молодой француз не из тех, кто любит много говорить. В атаке ФКБ он может стать новой жемчужиной - и поставить тренера Винсента Компани в затруднительное положение.

Майкл Олисе прикрывает лицо руками. Утыкается в них. Надувает щеки, а глаза блестят от слез. Повисает головой. Французская футбольная сборная только что проиграла финал Испании в дополнительное время на Олимпийских играх, и 22-летний новый подписание ФК Байерн Мюнхен не хочет ничего общего с серебряной медалью. Как единственный француз, он сразу же снимает ее. Его жест: безоговорочная жажда победы, только титулы имеют значение. Если не на Олимпийских играх, то теперь в немецком рекордсмене.

На своей официальной презентации сегодня днем, 60-миллионное приобретение (включая бонусные выплаты), самое дорогое в этом сезоне в ФК Байерн, получает торт от спортивного директора Макса Эберла. На нем олимпийские кольца и "ФКБ". Вот и все с яркими моментами, 360 секунд, которые Олисе тратит на подиуме. Быстро становится ясно: этот человек может стать звездой на поле, но не у микрофона. Он не громкоговоритель, а сдержанный, молчаливый и скромный. ФК Байерн, где часто бывает шумно и много болтают, может это использовать.

Как он попал в Мюнхен и как его принял team, первый вопрос к Олисе. "Хорошо", его ответ. Тишина. Далее: Он предпочитает забивать голы или создавать их? "Мне нравится и то, и другое." Пауза. Потом: Ему трудно быть самым дорогим новичком лета? "Я не смотрю на заголовки. Клуб хочет, чтобы я сделал свою работу, и я здесь, чтобы сделать это." Его работа - играть в футбол, а не говорить. Через шесть минут фото с Эберлом, затем короткая сторона задания окончена.

Новая эра с Олисе и Мусиала

Олисе приезжает в Мюнхен через четыре дня после финального матча Олимпиады, не хочет отдыха. Это тоже заявление. Вингер - "игрок мечты" ФК Байерн из английского клуба Кристал Пэлас. 22-летний "делает разницу", сказал Эберл при подписании. Теперь он добавил: "Майкл показал на турнире Олимпиады, на что он способен. Он имеет почти 100 голевых передач в Англии в почти 200 играх и сыграл себе в ФК Байерн Мюнхен". Олисе "очень творческий игрок. Он принесет нам много радости".

Эберл видит в Олисе "быстрого, хитреца, забивающего голы и очень универсального в атаке". Он обычно выходит справа. С сильной левой ногой он тянется внутрь и забивает в дальний угол. ФК Байерн не хватает Арьена Роббена? Во всяком случае, этот стиль завершения напоминает голландского икону.

Олисе должен сформировать будущее ФК Байерн. Ввести новую эру, после-Томас Мюллер время. С игроками, такими как Джамал Мусиала, который уже впечатляюще заполнил обувь Мюллера, и те, кто все еще пытается себя зарекомендовать: Матис Тел (19 лет), которому обещано больше игрового времени от боссов Байерн. Александар Павлович (20 лет), который должен освободить наступательные силы на годы вперед.

Томас Мюллер борется за место в стартовом составе

Особенно с Мусиала, Олисе мог бы быстро построить хорошее взаимопонимание на поле, так как они оба играли вместе в юношеской команде Челси. Француз похвалил немца как "топового игрока" на презентации. Могут ли возникнуть новая эпоха Робиньо, как когда дуэт крыльев Арьен Роббен справа и Франк Рибери слева сеяли хаос в Бундеслиге и Европе? Во всяком случае, Олисе выразил в Мюнхене, что "нравится" Рибери.

Так или иначе, offensive midfield ФК Байерн может вырасти в новое мастерство. Олисе был подписан на долгий срок до 2029 года для этого.

Есть также установленные силы. Серж Гnabry, которого боссы ФК Байерн не хотели выпускать. Лерой Сане, который, как и Олисе, обычно выходит справа и имеет свой шкафчик рядом с французским новичком. Кингсли Коман, который, возможно, все еще уйдет. И, конечно же, ветеран Томас Мюллер, который недавно сказал "Киккеру": "Я все еще вижу свои сильные стороны в создании голевых моментов и забивании голов. Я также люблю, что у нас есть подход к прессингу, который подходит к моим сильным сторонам".

Особое признание для Олисе

Но Олисе может прессинговать, как никто другой, доказав это в Премьер-лиге, которая быстрее и физически жестче, чем Бундеслига. Его национальный тренер, французская легенда Тьерри Анри, который тренировал команду на Олимпиаде, соответственно похвалил молодого человека: "Очень важный игрок для нас. Он может пасовать, он может забивать, у него очень хорошее понимание пространства. Он знает, как прессинговать". Два турнира гола и пять ассистов стояли на счету Олисе в дополнение к серебряной медали.

Винсент Компани видит очевидное изобилие наступательных талантов. Не будет легко для нового тренера ФК Байерн найти свой ритм, но многие игроки, борющиеся за место в стартовом составе, могут только принести пользу мюнхенской команде в их стремлении к титулам. Это может быть эта конкуренция, которая позволяет ФК Байерн достичь своих всегда высоких целей после разочаровывающего сезона.

Михаэль вновь сделал разницу. Он делает довольно невероятные вещи ногой, - восторгался Тьерри Анри после победы в дополнительное время со счётом 3:1 над Египтом в полуфинале Олимпиады, хвалясь Олисе, своим решающим игроком на пути к серебряной медали. Тот, кто теперь должен творить невероятные вещи для мюнхенской команды. Конечно, ногой. Олисе не очень многословен, в конце концов.

После официальной презентации Михаил Олисе отказывается от возможности подробно поговорить, предпочитая позволить своей игре говорить за себя. В новом клубе FC Bayern Munich он присоединяется к таким игрокам, как Джамал Мусиала и Матис Телль, стремясь формировать будущее клуба в атаке, следуя по стопам бывших звёзд, таких как Арьен Роббен и Франк Рибери.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Выступление Рэйчел Гунн на Олимпиаде в Париже вызвало критику.
Спорт

Австралийский олимпийский руководитель осудил онлайн-петицию, в которой атаковали нарушение прав на Рейгуна

Комитет Олимпийских игр Австралии (КОИ) осудил анонимную интернет-петицию, касающуюся Рэйчел Ганн – знаменитого брейкера, известного как Рэйгун, утверждая, что в ней содержатся ложные заявления о том, как она была отобрана для участия в Играх в Париже.

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно
35-летний Марко Ройс хочет играть до конца сезона 2026 года в Лос-Анджелесе
Спорт

Футболист Марко Реус подписал контракт с "Лас-Анджелес Глэкси".

Время Марко Ройса в Боруссии закончилось, но его футбольная карьера далека от завершения. После долгого периода в Дортмунде он готов к 'новому приключению'.

 and  Viktoriya Miller
Для участников Общедоступно
Зверев выходит в раунд 16 на турнире в Цинциннати.
Спорт

Зверев выходит в раунд 16 на турнире в Цинциннати.

Александр Зверев встречается со своим соперником по финалу Олимпийских игр 2021 года на твердом корте в Цинциннати. Немецкий номер один снова комфортно выигрывает матч.

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно

Последние

Девушки в Афганистане учатся на секретных классах, работает по строгому протоколу безопасности,...
Главные темы

Афганские девочки и женщины, отстраненные от школы талибами, находят новые способы обучения

Хавар готовился к началу обучения в медицинской школе в Афганистане, когда талибы вошли в столицу Кабул и захватили власть, установив единственный в мире запрет на обучение девочек старше 12 лет.

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно
Трамп отверг требования прекратить личные нападки на Харриса
Главные темы

Трамп отверг требования прекратить личные нападки на Харриса

Кандидат в президенты США Дональд Трамп отверг требование своего известного товарища по партии Никки Хейли изменить стиль кампании и воздержаться от личных атак на своего соперника Кэмерон Харрис. Он сказал, что очень зол на Харрис и поэтому считает, что имеет право на личные нападки во время...

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Индивидуальные жилые дома в жилом районе Альди, Виргиния, США, в среду, 22 мая 2024 г.
Политика

Харрис объявит о четырехлетнем плане снижения стоимости жилья

Вице-президент Камала Харрис планирует объявить о плане своей кампании, предусматривающем снижение расходов на жилье на четырехлетний период, в том числе предоставление первой помощи при первоначальном взносе в размере 25 000 долларов и действия, направленные на стимулирование строительства...

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно
США одобрили продажу Германии ракет "Патриот"
Политика

США одобрили продажу Германии ракет "Патриот"

Система ПРО 'Патриот' - одна из самых современных в мире, и Украине она особенно необходима в данный момент. Правительство США теперь approued поставку сотен ракет в Германию

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно