- Начинается НФЛ, когда Тейлор Свифт снова окажется в центре внимания?

НФЛ возвращается в игру! Сезон начинается поздно ночью в четверг, в 2:20 по центральноевропейскому времени (ЦЕВ), что знаменует начало любимых месяцев для фанатов футбола. Эта первая игра пройдет на стадионе «Эроухед» в Канзас-Сити, где выступят Канзас-Сити Чифс, возглавляемые звездами Патриком Махомсом и Трэвисом Келси. Они стремятся войти в историю, став первой командой, выигравшей Супербоул три года подряд, после побед в 2023 и 2024 годах.

Когда начинается сезон НФЛ?

Фанаты футбола могут радоваться, так как самые захватывающие месяцы года начнутся в полночь в четверг. RTL транслирует игру в прямом эфире с 1:50 по ЦЕВ, с началом матча в 2:20 по ЦЕВ.

Кто фавориты на титул?

Чифс, которые в последний раз праздновали победу в Супербоуле в 2023 и 2024 годах, хотят побить рекорд, выиграв трофей в третий раз подряд. Они собрали сильную команду, подобную прошлогодней, что ставит их высоко в списке претендентов на титул. Другими главными претендентами являются Сан-Франциско 49ers, которые не смогли выиграть Супербоул в прошлом году, Детройт Лайонс под руководством Амона-Ра Сент-Брауна, Балтимор с Ламаром Джексоном во главе и Филадельфия Иглз, которые проиграли Чифс в 2023 году.

Какие немецкие игроки заслуживают внимания в этом сезоне?

Трое немецких игроков попали в составы своих команд из 53 человек. Амон-Ра Сент-Браун (Детройт Лайонс), Брендан Коулмен (Вашингтон Коммандерс) и Якоб Джонсон (Нью-Йорк Джайентс) готовятся произвести впечатление в предстоящем сезоне. Шансы еще есть и для других немецких талантов, которые могут проявить себя на поле. Экванимеус Сент-Браун (Нью-Орлеан Сэйнтс), Марсель Дабо (Индианаполис Колтс) и Киллиан Цьерер (Хьюстон Тексанс) подписали контракты со своими командами, что может привести к попаданию в составы на матч.

На кого стоит обратить внимание в этом сезоне?

Амон-Ра Сент-Браун блистал в своем третьем сезоне в Детройт Лайонс, в настоящее время находясь среди лучших ловцов паса в лиге. Его впечатляющие выступления даже привели к тому, что он попал в документальный сериал Netflix «Receiver», наряду с Дебо Самуэлем и Джорджем Киттлом (Сан-Франциско 49ers), Дэванте Адамсом (Лас-Вегас Рэйдерс) и Джастином Джефферсоном (Миннесота Вайкингс). Другие интересные моменты включают долгожданное выступление Аарона Роджерса в Нью-Йорк Джетс после того, как он пропустил игру в прошлом сезоне из-за травмы.

Вернется ли НФЛ в Германию?

Да, НФЛ вернется в Германию в третий раз подряд в этом году, когда Нью-Йорк Джайентс сразятся с Каролиной Пэнотонс в Мюнхене 10 ноября. Якоб Джонсон даже может стать первым немецким игроком, сыгравшим в НФЛ на немецкой земле, если он выйдет на поле за Джайентс.

Когда начнутся плей-офф?

Плей-офф начнутся с Диких карт 12 января.

Где пройдет Супербоул?

Супербоул ЛИХ будет проходить 9 февраля на стадионе «Сизарс Дом» в Новом Орлеане, что станет одиннадцатым разом, когда город принимает это событие, и восьмым разом, когда оно проходит на стадионе Нового Орлеана Сэйнтс. В последний раз Супербоул проходил в Новом Орлеане в феврале 2013 года, когда Балтимор Рэйвенс победили Сан-Франциско 49ers.

Есть ли обновления о отношениях Тейлор Свифт и Трэвиса Келси?

Несмотря на напряженный график НФЛ, суперзвезда Чифс Трэвис Келси и его девушка Тейлор Свифт все еще вместе. Поп-звезда посещала несколько матчей Чифс в прошлом сезоне и даже летела из Токио в Лас-Вегас на Супербоул. Конфликтующие расписания в предстоящем сезоне означают, что фанаты Тейлор Свифт все еще могут увидеть свою любимую певицу на матче-открытии против Рейвенс.

Когда официально начинается сезон НФЛ для фанатов?

Сезон НФЛ официально начинается для фанатов в полночь в четверг, что знаменует начало любимых месяцев для фанатов футбола.

Какая команда стремится к историческому достижению в начале сезона?

Канзас-Сити Чифс, возглавляемые Патриком Махомсом и Трэвисом Келси, хотят войти в историю, став первой командой, выигравшей Супербоул три года подряд, начиная с первой игры сезона.

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